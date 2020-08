Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει η συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία ανοίγει το δρόμο για ανάλογες διαπραγματεύσεις των ισραηλινών με άλλες αραβικές χώρες, όπως το Μπαχρέιν, το Ομάν ακόμη και ο Λίβανος.

Οι ΗΠΑ λειτούργησαν ως διαμεσολαβητής για τη συμφωνία η οποία θέτει έναν οδικό χάρτη ώστε οι δυο πλευρές να υπογράψουν εμπορικές, ταξιδιωτικές, επενδυτικές και τεχνολογικές συμφωνίες, καθώς εξομαλύνονται οι σχέσεις τους για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Με βάση τη συμφωνία αυτή, που ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς διαπραγμάτευσης, το Ισραήλ συναίνεσε να αναστείλει την επέκταση της κυριαρχίας του σε περιοχές της Δυτικής Όχθης τις οποίες συζητούσε να προσαρτήσει. Περιλαμβάνει επίσης την συνεργασία των δυο χωρών στην προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίου κατά του κοροναϊού. Η ανακοίνωση για την επίτευξη της συμφωνίας έγινε την Πέμπτη και αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΗΑΕ είναι το πρώτο κράτος του Περσικού Κόλπου και το τρίτο αραβικό που εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, μετά από την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Οι Παλαιστίνιοι ωστόσο, απορρίπτουν τη συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το Stratfor, δεν δημιουργεί ένα ρεαλιστικό οδικό χάρτη για να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες για ειρήνευση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, ούτε αλλάζει την υφιστάμενη πορεία στη Δυτική Οχθη που οδηγεί στο να κάνει ένα μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος «μη βιώσιμο». Ενδεικτικό είναι ότι αν και η συμφωνία προβλέπει το πάγωμα της διαδικασίας προσάρτησης, το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει κάποια στιγμή αργότερα. Αξιωματούχοι της χώρας δήλωσαν ότι θα αναβάλλουν την προσάρτηση μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία. Αυτό ωστόσο δεν ήταν δύσκολο να συμφωνηθεί δεδομένου ότι η διαδικασία είχε ήδη ουσιαστικά παγώσει, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Η συμφωνία ΗΑΕ- Ισραήλ πάντως, θέτει ένα προηγούμενο ώστε και άλλα κράτη της περιοχής να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Τελ Αβίβ, με αξιωματούχους των ΗΠΑ ήδη να στέλνουν μηνύματα ότι το Μπαχρέιν και το Ομαν ίσως ακολουθήσουν σύντομα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο EHA «το Μπαχρέιν αναμένεται να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Τοπικές πηγές αναφέρουν ότι ο Γιόσι Κοέν, επικεφαλής της Μοσάντ, συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Μπαχρέιν. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Simoν Arann ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η τοποθεσία της ισραηλινής πρεσβείας στο Μπαχρέιν έχει ήδη καθοριστεί».

Bahrain is expected to sign a peace agreement with #Israel after the UAE.

▪️Local sources say that Yossi Cohen, head of Mossad, met with high ranking Bahraini officials.

▪️Journalist @simonarann claimed that the location of the Israeli embassy has already been specified. pic.twitter.com/n6WL1kRbWG

— EHA News (@eha_news) August 16, 2020