Την τρομερή έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 100 ανθρώπους, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού, Παναγιώτης Ανδριώτης.

Ο κ. Ανδριώτης, μιλώντας στο ραδιοσταθμό ΘΕΜΑ 104,6, ανέφερε πως η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα, με τις ζημιές να εκτείνονται σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων. «Χθες κατά τις 5 το απόγευμα έγινε μια μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού» σημείωσε ο Παναγιώτης Ανδριώτης.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας παρομοίασε την έκρηξη με αυτή της Χιροσίμα. «Δεν έμεινε τίποτα όρθιο» εξήγησε και πρόσθεσε πως ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι την Κύπρο.

Dramatic video shows a massive explosion near Beirut's port that caused destruction to homes miles away. Dozens have been killed and thousands are believed to be injured, officials say. https://t.co/wOOvmOdkM4 pic.twitter.com/2QxqtTfuQz

