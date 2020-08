Πενθεί ο Λίβανος τα θύματα των φονικών εκρήξεων που συγκλόνισαν τη Βηρυτό, καταστρέφοντας τη μισή πόλη και ολοσχερώς το λιμάνι της.

Οι φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους και αφήνοντας πίσω περισσότερους από 4.000 τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, στα ύψη βρίσκεται η ανησυχία για αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ συνεχίζεται και τις βραδινές ώρες το τιτάνιο έργο των διασωστών.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τους πολίτες μετά την τραγωδία δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη της εν λόγω αποθήκης από το 2014 και πως δεν θα προδικάσει τις έρευνες των αρχών.

Τι προκάλεσε την έκρηξη

Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν το λιμάνι της Βηρυτού ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος», πρόσθεσε.

Another view of the massive explosion in Beirut, Lebanon pic.twitter.com/UM00Ea3qDs — Ali aljanabi (@Alawaayy) August 4, 2020

Τινάχτηκαν στον αέρα 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου

Περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη χθες Τρίτη, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, χιλιάδες τραυματισμούς και ζημιές άνευ προηγουμένου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στηλίτευσε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας.

Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.

«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας «συνιστά» στην κυβέρνηση να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο απολογισμός των θυμάτων των ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα Βηρυτό ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες.

Ο υπουργός Υγείας Χαμάντ Χασάν είπε ότι τα νοσοκομεία της πόλης έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αμυνας της χώρας κήρυξε τη Βηρυτό κατεστραμμένη πόλη, μετά την έκρηξη και συνέστησε στο υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

Τραμπ: Μοιάζει με φρικτή επίθεση

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα του Λιβάνου «μοιάζουν με φρικτή επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε το σχόλιο αυτό κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, για την κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο περί έκρηξης «βόμβας κάποιου είδους», επικαλούμενος εκτιμήσεις «αξιωματούχων».

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση».

Two explosions in central Beirut pic.twitter.com/xItmpFJaly — Sarah Dadouch | سارة دعدوش (@SarahDadouch) August 4, 2020

Harrowing and graphic pictures show injured people walking from the debris after the explosion #Beirut https://t.co/THgi0L6YDa pic.twitter.com/6UVC0ArxKq — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2020

«Εθνική καταστροφή» παρόμοια με τη Χιροσίμα – Εξαφανίστηκαν 10 πυροσβέστες

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πρωτεύουσας και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

This is the worst my eyes have ever seen . 😱💔

Please pray for #Beirut .🙏🏿 pic.twitter.com/QcBkTfHv72 — Saint (@glasstonee) August 4, 2020

«Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.