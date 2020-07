«Χείμαρρος» ήταν ο Κάνιε Γουέστ σε συνέντευξη του στο περιοδικό Forbes, όπου παρουσίασε την πλατφόρμα της υποψηφιότητάς του για την προεδρία των ΗΠΑ στις φετινές εκλογές.

Οι θέσεις του διάσημου ράπερ είναι – αν μη τι άλλο – παράξενες και εκκεντρικές αφού δηλώνει κατά των αμβλώσεων και του εμβολίου για τον κοροναϊό, ενώ επιθυμεί να επιστρέψει τον «φόβο και την αγάπη του Θεού» στην εκπαίδευση.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020