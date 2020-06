Πρωτόγνωρες είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των αμερικάνικων πρακτορείων.

Από την μία αγανακτισμένοι πολίτες διαδηλώνουν ειρηνικά ώστε να μην χρειαστεί να θρηνήσουμε ξανά άλλον Αφροαμερικάνο και από την άλλη διαδηλωτές συγκρούονται σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς.

Οι ΉΠΑ είναι διχασμένες καθώς το ιστορικό κύμα διαδηλώσεων δεν λέει να κοπάσει.

«Διχασμένοι» είναι ακόμη και οι αστυνομικοί καθώς από τη μία είναι εκείνοι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουν την τάξη, χρησιμοποιώντας απροκάλυπτα βία και από την άλλη είναι υπάρχουν και εκείνων που αν και φορούν τις στολές τους γίνονται «ένα» με τους διαδηλωτές.

Οι εικόνες αστυνομικών να αγκαλιάζουν διαδηλωτές εν μέσω οργισμένων διαδηλώσεων ή να γονατίζουν σε ένδειξη σεβασμού αλλά και αναγνώρισης της αχρείαστης άσκησης βίας είναι συγκινητικές.

Όπως συγκινητική ήταν και η κίνηση του επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης, στο οποίο εργάζονταν οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία του αδικοχαμένου Τζορτζ Φλόιντ, να βγάζει το καπέλο του σε ένδειξη σεβασμού κάθε φορά που απευθυνόταν στον αδελφό του θύματος, κατά την επικοινωνία που είχαν, την Δευτέρα».

Σκηνές αλληλεγγύης μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών εκτυλίχθηκαν στο Κεντάκι, την Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη και αλλού, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, οι άνθρωποι μπορούν να βρουν κανάλια επικοινωνίας.

Πρωτοφανείς ήταν και οι εικόνες στην Βόρεια Καρολίνα, όπου 60 αστυνομικοί γονάτισαν μπροστά στους διαδηλωτές που ζητούσαν δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ.

Σύμφωνα με μάρτυρες, τόσο οι αξιωματικοί όσο και οι διαδηλωτές συγκινήθηκαν, ενώ οι φωτογραφίες του έκαναν τον γύρο της Αμερικής.

Numerous reports of this around NYC today: officers showing solidarity with protesters. (video below from SE Queens)

Please we need more of this. https://t.co/eIlgWHjuVC pic.twitter.com/Qdn8S9cZuA

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) June 1, 2020