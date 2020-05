Νταλί, Μουνκ, Μποτερό, Μονέ, Πικάσο, Μικελαντζελο.

Σίγουρα οι παραπάνω ζωγράφοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι θα πει απομόνωση.

Οι περισσότεροι περνούσαν ώρες ατελείωτες στα ατελιέ τους ζωγραφίζοντας μερικά από τα πιο γνωστά τους αριστουργήματα τα οποία και έμειναν στην ιστορία.

Ωστόσο για πολλούς η μοναξιά ήταν κατά καιρούς και ο μόνος τους φίλος.

Γι’ αυτό και θέλησαν να την αποτυπώσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στους πίνακές τους.

Το αποτέλεσμα… θυμίζει αυτό που ζούμε σήμερα, αλλά στην πιο καλλιτεχνική του μορφή.

Το ίδιο «είδε» και ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας, ο οποίος επέλεξε 64 έργα τέχνης και μέσα σε ένα βίντεο συνόψισε τα συναισθήματα στην εποχή της καραντίνας με έργα Ελλήνων και ξένων σύγχρονων δημιουργών.

Μάλιστα η σειρά με την οποία επέλεξε τους πίνακες δεν είναι τυχαία, καθώς κάθε πίνακας αντικατροπτίζει και κάθε εβδομάδα καραντίνας.

Δείτε το “Words In Images-The Quarantine’s Epoch Through The Western Painting” και κάντε ένα σύντομο ταξίδι σε έναν ταραγμένο κόσμο κυριευμένο από κάθε λογής συναίσθημα και αναμνήσεις.