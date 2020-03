Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον η τρίτη χώρα στον πλανήτη με τα πιο πολλά κρούσματα του κοροναϊού, ύστερα από την Ιταλία και την Κίνα.

Την τρίτη κατά σειρά χώρα με τα περισσότερα κρούσματα κοροναϊού στον κόσμο, πίσω μόνο από την Ιταλία και την Κίνα αποτελούν πλέον οι ΗΠΑ, σύμφωνα με καταγραφή του Κέντρου για τον Κοροναϊό του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Τα περιστατικά μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ, έχουν ξεπεράσει τα 25.490, με 300 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας, ενώ 171 άτομα έχουν αναρρώσει.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία έχει 53.570 επιβεβαιωμένα κρούσματα με 4.825 θανάτους και 6.000 ανθρώπους να έχουν αναρρώσει, ενώ η Κίνα έχει καταγράψει 81.321 περιστατικά κοροναϊού, με 3.260 θανάτους και 71.860 άτομα να έχουν αναρρώσει.

Ύστερα από τις φήμες και τις ανησυχίες για τον πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, πως έχει προσβληθεί από το νέο στέλεχος του κορονοϊού και την ανακοίνωση πως τελικά υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων βγήκαν αρνητικά, ήρθε και η σειρά του αντιπροέδρου της αμερικανικής κυβέρνησης, Μάικ Πενς και της συζύγου του να εξεταστούν και να διαπιστωθεί πως δεν έχουν μολυνθεί.

Σε ανάρτηση στο διαδίκτυο, η εκπρόσωπος Τύπου του αντιπροέδρου, Κέιτι Μίλερ έγραψε «Στην ευχάριστη θέση να αναφέρω πως τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον COVID-19, τόσο για τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τη Δεύτερη Κυρία, Κάρεν Πενς, ήταν αρνητικά».

Σύμφωνα με τη Μίλερ, ένα μέλος από το προσωπικό του αντιπροέδρου διαπιστώθηκε πως έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό και επρόκειτο για το πρώτο άτομο του ευρύτερου προσωπικού του Λευκού Οίκου, που διαγνώστηκε με τον COVID-19.

Ο κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ Κρίστοφερ Σουνούνου προέτρεψε το Σάββατο τους καταναλωτές στην πολιτεία να αφήνουν σπίτι τις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια, λέγοντας ότι σύντομα θα δώσει εντολή στα καταστήματα να χρησιμοποιούν μόνο νέες πλαστικές και χάρτινες σακούλες για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορoναϊού.

Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί σε εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ και καταστημάτων τροφίμων που βρίσκονται αντιμέτωποι με κόσμο καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης από έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό που παραμένει ζωντανός και μολυσματικός για ώρες σε επιφάνειες.

Περιβαλλοντολόγοι έχουν εδώ και χρόνια στραφεί ενάντια στις πλαστικές σακούλες και τα τελευταία χρόνια πολλές περιοχές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Νιου Χάμσαϊρ, εξετάζουν τον περιορισμό χρήσης τους.

Ο Σουνούνου τόνισε σε ανάρτηση στο twitter ότι «με αναγνωρισμένη την μετάδοση στην κοινότητα (του κοροναϊού), είναι σημαντικό οι αγοραστές να αφήνουν τις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες τους στο σπίτι, δεδομένου του δυνητικού κινδύνου για τους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ, τους καταστηματάρχες και τους πελάτες».

«Θα εκδώσω ένα διάταγμα με τη μορφή κατ’ επείγοντος που θα δίνει εντολή σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και τα καταστήματα λιανικής πώλησης στην πολιτεία να χρησιμοποιούν προσωρινά μόνο καινούργιες χάρτινες ή πλαστικές σακούλες που θα δίνονται από τα καταστήματα το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε ο Σουνούνου στο tweet.

I will be issuing an emergency order shortly directing all grocers and retail stores in the state to temporarily transition to only use new paper or plastic grocery bags provided by stores as soon as feasibly possible. (2/2)

