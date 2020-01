Μόλις το ρολόι έδειξε 23.00 (ώρα Βρετανίας) το Brexit έγινε γεγονός.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρέτισε και επισήμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας ιστορικός κύκλος 47 ετών ολοκληρώθηκε με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο για την χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».

Στους μαύρους τοίχους του Νο10 της πρωθυπουργικής κατοικίας προβλήθηκε ψηφιακό ρολόι που άρχισε την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, στις 23.00.

Το κτίριο έχει φωταγωγηθεί με τα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και άλλα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Λονδίνου.

WATCH LIVE: We are counting down to leaving the EU ahead of our departure at 11pm https://t.co/xgV5BrtLQS

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020