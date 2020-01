Διάγγελμα στους Βρετανούς για το Brexit απεύθυνε ο Μπόρις Τζόνσον λίγη ώρα προτού η χώρα αποχωρήσει επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας απηύθυνε το μήνυμά του σε αυτούς που προσμένουν με ελπίδα να έρθει το Brexit, σε αυτούς που νιώθουν άγχος και αίσθημα απώλειας και σε αυτούς που πίστευαν ότι δεν θα σταματήσει η πολιτική αναταραχή λόγω του Brexit.

«Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τη χώρα μας. Δεν είναι τέλος, είναι αρχή», είπε.

Στη συνέχεια, έδωσε τον τόνο για την πολιτική που θα ακολουθήσει η Βρετανία από εδώ και πέρα.

Μιλώντας χαρακτηριστικά για νόμους «υπέρ των πολιτών μας», ο Μπόρις Τζόνσον πρόκρινε τον έλεγχο της μετανάστευσης, τη δημιουργία ελεύθερων λιμανιών, την απελευθέρωση των ιχθυοκαλλιεργειών και την ένταξη σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.

Πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα για εθνική ανανέωση και αλλαγή με καταπολέμηση της εγκληματικότητας και έμφαση στην εκπαίδευση, την τεχνολογία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη μεγαλύτερη ανανέωση στις υποδομές της χώρας από τη Βικτωριανή εποχή.

Ακολούθησε μία μπηχτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρά τα όλα καλά της, «έχει εξελιχθεί τα τελευταία 50 χρόνια σε κατεύθυνση που δεν ταιριάζει στη χώρα μας».

Στο διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε πολύ συχνά λέξεις και εκφράσεις, όπως «ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας» και «ανεξάρτητη δύναμη», θέλοντας να δώσει το στίγμα ότι η χώρα του θα έχει μία καλύτερη τύχη εκτός ΕΕ.

Βέβαια, μετά, ο Τζόνσον έκανε λόγο για εξέλιξη της Βρετανίας τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της, λέγοντας ότι η χώρα του θα προασπίσει τη διπλωματία, την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση των γυναικών.

Επεσήμανε επίσης ότι η Βρετανία δεν θέλει να απομακρυνθεί από την ΕΕ και τις πολιτικές της, αλλά επιδιώκει μία φιλική συνεργασία.

Η Βρετανία θα αναδειχθεί σε μία «πραγματικά σπουδαία ευρωπαϊκή δύναμη και παγκόσμια τόσο στο εύρος όσο και στις φιλοδοξίες μας».

