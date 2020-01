Πυρπολήσεις, λεηλασίες, επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, δύο διαδηλωτές νεκροί σε ατυχήματα μέσα σε δύο ημέρες: η Χιλή γνωρίζει νέα αναζωπύρωση της βίας και της κοινωνικής έντασης, τρεις και πλέον μήνες μετά την έκρηξη και τον αναβρασμό που προκάλεσε η ανακοίνωση οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης.

Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ ενώ διαδήλωνε σε ένα από τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί στο Σαν Ραμόν, στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

Ο νεαρός παρασύρθηκε από λεωφορείο της δημόσιας επιχείρησης μεταφορών Transantiago, το οποίο είχαν κλέψει νωρίτερα κουκουλοφόροι διαδηλωτές, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε, ενώ αμέσως μετά το συμβάν οι διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά του κουκουλοφόρου «οδηγού» του λεωφορείου και τον ξυλοκόπησαν, προσθέτει η ίδια πηγή.

Την Τρίτη ένας οπαδός ποδοσφαιρικής ομάδας παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από λεωφορείο της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τα όργανα της τάξης, έπειτα από την αναμέτρηση στο στάδιο της Κόλο Κόλο, στο νότιο Σαντιάγο. Χθες βράδυ οπαδοί άναψαν φωτιές κι έστησαν οδοφράγματα για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του συντρόφου τους.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι σύλλογοι των φανατικών οπαδών των ομάδων έχουν συνταχθεί με τους διαδηλωτές, ενώ και στα στάδια ακούγονται συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης.

Ένας σταθμός του μετρό, ένα εμπορικό κέντρο κι ένα λεωφορείο της αστυνομίας πυρπολήθηκαν στη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Παράλληλα, λεηλατήθηκαν τρία σουπερμάρκετ και δημόσια κτίρια. Επίσης, δύο αστυνομικά τμήματα στην πρωτεύουσα δέχθηκαν επιθέσεις.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Βαλπαραΐσο (κέντρο) και στην Κονσεπσιόν (νότος).

Περίπου 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εξέγερσης, ενώ πολλές χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματισθεί, πολλοί εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από την καταστολή των διαδηλώσεων.

