Στην απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών προχώρησε την Τετάρτη η Αλβανία.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, οι διπλωμάτες της Πρεσβείας του Ιράν, Mohammad Ali Arz Peimanemati Σέιεντ Αχμάντ Χοσέιν Αλαν θεωρούνται persona non grata.

Το υπουργείο «αποφάσισε να κηρύξει ανεπιθύμητα τα πρόσωπα λόγω της ασυμβατότητας των δραστηριοτήτων τους με τις αρχές της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις».

Οι δύο διπλωμάτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κλήθηκαν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το αλβανικό μέσο Top Channel, οι άντρες φαίνεται να είχαν σχέσεις με τον πρώην ανώτατο αρχηγό των στρατευμάτων Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος εκτελέστηκε από τις ΗΠΑ, έπειτα από εντολή του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι τον Οκτώβριο του 2019, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση τρομοκρατικού πυρήνα στα Τίρανα, που -όπως ανακοινώθηκε- είχε στόχο Ιρανούς αντιφρονούντες της ΜΕΚ στην Αλβανία. Τον Δεκέμβριο του 2018, τα Τίρανα απέλασαν τον Ιρανό πρεσβευτή και άλλον έναν διπλωμάτη για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε «δραστηριότητες που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια», ενέργεια την οποία χαιρέτησε η Ουάσιγκτον.

Σε ανακοίνωσή της, η αλβανική αστυνομία, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τεσσάρων ανδρών, ανέφερε ότι εξάρθρωσε «ένα ενεργό τρομοκρατικό πυρήνα της ιρανικής δύναμης Κουντς».

«Ως μια χώρα η οποία αναγνώρισε πριν από λίγο καιρό την παράνομη δραστηριότητα του Ιράν εναντίον του ελεύθερου κόσμου και έλαβε σαφή απόσταση, η Αλβανία δεν μπορεί παρά να στηρίξει έντονα την Ντόναλντ Τραμπ προς έναν κακόβουλο ακτιβιστή του καθεστώτος της Τεχεράνης! Έχουμε σταθερή σχέση με τις ΗΠΑ όπως ελπίζουμε πως θα κάνουν όλοι», είχε γράψει σε tweet του ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα μετά την εκτέλεση του Σουλεϊμανί.

