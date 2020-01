Η εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί, του επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης και εθνικού ήρωα του Ιράν, μετά από εντολή του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται να κλονίσει επικίνδυνα τις ούτως ή άλλως εύθραυστες ισορροπίες τόσο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και στη Μέση Ανατολή.

Οι όρκοι για εκδίκηση από την πλευρά του Ιράν, με τον διάδοχο του Σουλεϊμανί να προειδοποιεί απροκάλυπτα ότι αναμένει να δει «πολλά πτώματα Αμερικανών» στη Μέση Ανατολή, και οι δηλώσεις Τραμπ και Πομπέο περί αποκατάστασης της ασφάλειας και θάνατο εγκληματιών-τρομοκρατών ρίχνουν και άλλο λάδι στη φωτιά αυξάνοντας τον τρόμο της διεθνούς κοινότητας που παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις μάλλον αμήχανη, προσπαθώντας με μηνύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις να κατευνάσει τα πνεύματα.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι η κατάσταση επιφυλακής που έχουν τεθεί οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και τη Βοστώνη, τρεις από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν, αλλά και οι εκατομμύρια αναζητήσεις στο διαδίκτυο για τον όρο «WWIII» ή «World War 3».

«Θάνατος στην Αμερική» φωνάζουν Ιρανοί

Οι αντιδράσεις στο Ιράν ήταν άμεσες. Με το πρώτο φως της ημέρας χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Βαγδάτης καταγγέλλοντας τα εγκλήματα των Αμερικανών και φωνάζοντας «θάνατος στην Αμερική».

Ακόμα και ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Ραμεζάν Σαρίφ, σε δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ο πολιτικός κυνισμός του Τραμπ έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, «ακυρώνοντας» τις εξαγγελίες του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, πως η Ουάσινγκτον παραμένει «προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση».

Από την πλευρά του το Ιράν δίνει τους δικούς του όρκους για εκδίκηση, περιμένοντας, όπως λέει, «την κατάλληλη ώρα και τον κατάλληλο τόπο».

Τραμπ: Ο Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει ακόμα πολλούς

Με το κλίμα να παραμένει ακόμα τεταμένο, ο Τραμπ τραβάει κι άλλο το σκοινί με τις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκτέλεση του Σουλεϊμανί.

«Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Σουλεϊμανί ευθύνεται για τον θάνατο «χιλιάδων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου και «μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στο ίδιο το Ιράν» και εκτίμησε ότι θα έπρεπε να τον έχουν σκοτώσει «εδώ και χρόνια».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «μολονότι το Ιράν δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, ο Σουλεϊμανί ήταν μισητός» στη χώρα του και για αυτό οι Ιρανοί «δεν λυπούνται τόσο όσο οι ηγέτες τους θέλει να πιστεύει ο υπόλοιπος κόσμος».

Πομπέο: Πιο ασφαλής ο κόσμος

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ζήτησε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Αμελί ντε Μονσαλέν.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η ντε Μονσαλέν είπε ότι σήμερα οι άνθρωποι ξύπνησαν «σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο» λόγω του κινδύνου «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στη Μέση Ανατολή.

«Οι Γάλλοι απλώς έχουν άδικο στο θέμα αυτό. Ο κόσμος είναι πολύ πιο ασφαλής σήμερα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι Αμερικανοί στην περιοχή είναι πιο ασφαλείς σήμερα μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί», απάντησε ο Πομπέο.

Όρκοι εκδίκησης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο πρόεδρος Χασάν Ρουχανί και ο υπουργός Άμυνας Αμίρ Χαταμί ορκίστηκαν «εκδίκηση» για το θάνατο του Σουλεϊμανί από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το γεγονός ότι ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» είναι «η επιβράβευση για τον ακούραστο αγώνα του όλα αυτά τα χρόνια (…) Αν το θέλει ο Θεός, το έργο και ο δρόμος του δεν θα σταματήσουν εδώ, και τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα του και με αυτό των άλλων μαρτύρων τους περιμένει αδυσώπητη εκδίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ο επικεφαλής του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, μεγάλου συμμάχου του Ιράν, υποσχέθηκε σήμερα «τη δίκαιη τιμωρία» των «εγκληματιών δολοφόνων» που ευθύνονται για τον θάνατο του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Η δίκαιη τιμωρία των εγκληματιών δολοφόνων (…) θα είναι η ευθύνη και το καθήκον όλων των μαχητών της Αντίστασης σε όλον τον κόσμο», υπόσχεται σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα, ο οποίος γενικά χρησιμοποιεί τον όρο «Αντίσταση» για να περιγράψει την οργάνωσή του και τους συμμάχους της.

Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος», προειδοποίησε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με πολλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το καθεστώς των ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες αυτού του εγκληματικού τυχοδιωκτισμού. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στρατηγική γκάφα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και η Αμερική δεν θα γλιτώσει εύκολα από τις συνέπειές της», πρόσθεσε.

«Η Αμερική πρέπει να ξέρει ότι η εγκληματική επίθεσή της εναντίον του στρατηγού Σουλεϊμανί ήταν το σοβαρότερο λάθος της χώρας (…) Αυτοί οι εγκληματίες θα υποστούν τη σκληρή εκδίκηση (…) στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ίσως η μεγαλύτερη γκάφα του Τραμπ

Τα «σχέδια» του ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζουν συνεχώς, καθώς παρά την υποτιθέμενη επιθυμία του να τερματίσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε ξένους πολέμους -στη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν- από τον Μάιο του 2019 το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει περισσότερα από 14.000 στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Η αμφιθυμία αυτή ίσως να μην του βγει σε καλό, λένε οι γνωρίζοντες.

Πάντως ο Τραμπ δεν υποχωρεί και την ώρα που στη Μέση Ανατολή μυρίζει «μπαρούτι», οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν περίπου 3.000 επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Η εκτέλεσή του Σουλεϊμανί είναι αρκετά πιθανό να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με ιρανούς πληρεξούσιους σε όλη τη Μέση Ανατολή παρά την υποτιθέμενη επιθυμία του Τραμπ να απομακρύνει τις δυνάμεις του από τις ατέλειωτες συγκρούσεις στην περιοχή.

Το πιο πιθανό, όμως, αποτέλεσμα είναι να ενισχύσει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση να απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Ιράκ και αυτό θα σήμαινε πως το Ιράν επεκτείνει την ήδη ουσιαστική επιρροή του στην ιρακινή κυβέρνηση και κοινωνία.

Το «τέλειο» timing

Άσος στα χέρια του Τραμπ αποδεικνύεται ωστόσο η «επιχείρηση» στο Ιράν, ώστε να στρέψει τα βλέμματα από τη διαδικασία παραπομπής του για το ουκρανικό σκάνδαλο.

Σε παλαιότερες του αναρτήσεις ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος, είχε κατηγορήσει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ότι θα παίξει το «χαρτί» του Ιράν προκειμένου να εκλεγεί στην προεδρία.

«Προκειμένου να εκλεγεί, ο Μπάρακ Ομπάμα θα ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν» ήταν το μήνυμά του το 2011.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Ακολούθησε, το 2012, μια δεύτερη ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Μην αφήσετε τον Ομπάμα να παίξει το χαρτί του Ιράν για να ξεκινήσει έναν πόλεμο προκειμένου να εκλεγεί – να είστε προσεκτικοί Ρεπουμπλικάνοι!».

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected–be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

«Προβλέπω ότι ο πρόεδρος Ομπάμα θα επιτεθεί σε κάποιο σημείο στο Ιράν προκειμένου να σωθεί» ανέφερε δε το 2013.

I predict that President Obama will at some point attack Iran in order to save face! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2013

Σοκάρει το βίντεο – ντοκουμέντο

Βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος ανατινάζει το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός υποστράτηγος.

Η επίθεση με drone είχε ως στόχο δύο οχήματα που μετέφεραν υψηλόβαθμους σιίτες και Ιρανούς αξιωματικούς στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, στο Ιράκ.

Το όχημα που μετέφερε τον 62χρονο Ιρανό υποστράτηγο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έκρηξη.

Αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα

Ο φόνος του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη μπορεί «να επιδεινώσει σοβαρά την κατάσταση» στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προειδοποίησε επίσης ότι οι «κοντόφθαλμες ενέργειες των ΗΠΑ, δηλαδή ο φόνος του στρατηγού Σουλεϊμανί, θα οδηγήσουν σε «οξεία κλιμάκωση των πολιτικοστρατιωτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο ιρανός στρατηγός ήταν ένας έμπειρος στρατιωτικός διοικητής, υπό την άμεση ηγεσία του οποίου οργανώθηκε στη Συρία και το Ιράκ «η ένοπλη αντίσταση εναντίον των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων Ισλαμικό Κράτος και αλ Κάιντα, πολύ καιρό πριν» εμπλακεί ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ. «Η προσωπική συμβολή του στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο έδαφος της Συρίας είναι αδιαμφισβήτητη» τόνισε το ρωσικό υπουργείο.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει ακόμη ένα πόλεμο στον Κόλπο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωση του.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο Γκουτέρες ζήτησε επίσης «από τους ηγέτες να ασκήσουν τη μέγιστη συγκράτηση» σε αυτή τη στιγμή έντασης, καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα εκδικηθεί τον θάνατο του Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος».