Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, σχεδίαζε να σκοτώσει «πολλούς Αμερικανούς» υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους διέταξε την εξόντωσή του.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο μάλιστα, από την πρώτη στιγμή επιβεβαίωσε ότι η διαταγή για την εξόντωση του ιρανού στρατηγού, ο οποίος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, προήλθε από τον αμερικανό πρόεδρο.

Πού ήταν όμως ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της δολοφονίας του Κασέμ Σουλεϊμανί;

Όπως αναφέρει το CNNi, ο αμερικανός πρόεδρος γευμάτιζε στη λέσχη Mar-a-Lago, περιτριγυρισμένος από παλιούς φίλους. Την ώρα που σέρβιραν στον Ντόναλντ Τραμπ το κρέας και το παγωτό, το Πεντάγωνο επιβεβαίωνε πως οι ΗΠΑ ήταν πίσω από την επίθεση.

Το σκηνικό αυτό θυμίζει την ημέρα που ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στις δυνάμεις να πραγματοποιήσουν αεροπορική επιδρομή στη Συρία, την άνοιξη του 2017.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μιλούσε λεπτομερώς για το… κέικ σοκολάτας που έφαγε με τον κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, καθώς τον ενημέρωνε για τα πλήγματα των πυραύλων.

«Έτρωγε το κέικ του και ήταν σιωπηλός» είχε πει τότε ο αμερικανός πρόεδρος. «Ήταν το πιο όμορφο και νόστιμο κομμάτι κέικ σοκολάτας που είχε φάει ποτέ ο πρόεδρος Σι» σημείωσε τότε ο Τραμπ.

Η προαναγγελθείσα δολοφονία μέσω tweet

Αξια αναφοράς πάντως είναι και μια ανάρτηση στο Twitter την οποία έκανε ο Τραμπ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μήνυμα το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ως προαναγγελία της δολοφονίας του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στην οποία συζητήθηκαν η Μέση Ανατολή, ο στρατός και το εμπόριο, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανάρτηση αυτή στο Twitter μόλις επέστρεψε στο κλαμπ του στη Φλόριντα, από το γήπεδο όπου έπαιζε γκολφ. «Πολύ καλή συνάντηση για τη Μέση Ανατολή, τον Στρατό και το Εμπόριο. Επιστρέφω στον Νότιο Λευκό Οίκο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Very good meeting on the Middle East, the Military, and Trade. Heading back to The Southern White House (Mar-a-Lago!). Updates throughout the day. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Ο Τραμπ έβλεπε πόλεμο… εκλογής και κάνει πόλεμο παραμπομπής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζουν και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το μακρινό παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος κατηγορούσε τον Μπάρακ Ομπάμα ότι θα παίξει το «χαρτί» του Ιράν προκειμένου να εκλεγεί στην προεδρία. Προφανώς φοβόταν μην του το «κάψει» αφού τώρα αποδεικνύεται άσος στα χέρια του για να στρέψει τα βλέμματα από τη διαδικασία παραπομπής του για το ουκρανικό σκάνδαλο.

«Προκειμένου να εκλεγεί, ο Μπάρακ Ομπάμα θα ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν» ήταν το μήνυμά του το 2011.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Ακολούθησε, το 2012, μια δεύτερη ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Μην αφήσετε τον Ομπάμα να παίξει το χαρτί του Ιράν για να ξεκινήσει έναν πόλεμο προκειμένου να εκλεγεί – να είστε προσεκτικοί Ρεπουμπλικάνοι!»

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected–be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

«Προβλέπω ότι ο πρόεδρος Ομπάμα θα επιτεθεί σε κάποιο σημείο στο Ιράν προκειμένου να σωθεί» ανέφερε δε το 2013.

I predict that President Obama will at some point attack Iran in order to save face! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2013

Γιατί μπορεί να αποδειχτεί η μεγαλύτερη γκάφα του Τραμπ

Η δολοφονία πάντως του δεύτερου πιο ισχυρού άνδρα στο Ιράν θα μπορούσε να αποδειχτεί η μεγαλύτερη γκάφα του Ντόναλντ Τραμπ στην εξωτερική πολιτική.

Η εκτέλεσή του είναι αρκετά πιθανό να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με ιρανούς πληρεξούσιους σε όλη τη Μέση Ανατολή παρά την υποτιθέμενη επιθυμία του Τραμπ να απομακρύνει τις δυνάμεις του από τις ατέλειωτες συγκρούσεις στην περιοχή.

Η ανατροπή μπορεί να είναι τεράστια και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απάντηση του Ιράν και τις σχέσεις που διατηρεί στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη συχνά εργάζεται μέσω πολιτοφυλακών, τρομοκρατικών ομάδων και άλλων πληρεξουσίων για να προωθήσει τα συμφέροντά της στο εξωτερικό. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναλαμβάνουν το προβάδισμα για πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις. Στο Ιράκ και σε άλλες χώρες όπου το Ιράν παίζει στρατιωτικό όσο και πολιτικό ρόλο – όπως η Υεμένη, ο Λίβανος, η Συρία, το Αφγανιστάν, καθώς και οι Παλαιστίνιοι – το IRGC είναι συχνά ο κυρίαρχος παράγοντας στην εξωτερική πολιτική του Ιράν ή τουλάχιστον σημαντική φωνή.