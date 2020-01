Βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος ανατινάζει το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τα social media.

Η επίθεση με drone είχε ως στόχο δύο οχήματα που μετέφεραν υψηλόβαθμους σιίτες και Ιρανούς αξιωματικούς στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, στο Ιράκ.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο ακόμη στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ένας συνταγματάρχης και έξι ακόμη στρατιωτικοί.

Στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα κάμερας παρακολούθησης, φαίνεται η στιγμή που ο πύραυλος που εκτόξευσε το drone των ΗΠΑ πέφτει πάνω στο ένα από τα δύο οχήματα, δίπλα στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Το όχημα που μετέφερε τον 62χρονο Ιρανό υποστράτηγο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έκρηξη.

Σε άλλο βίντεο, που ανάρτησε ο Babak Taghvaee, ειδικός αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia, φαίνονται τα συντρίμμια του οχήματος μετά την έκρηξη.

Ο ίδιος κάνει λόγο για πύραυλο αέρος – εδάφους τύπου AGM-114.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020