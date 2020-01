Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και τη Βοστώνη, τρεις από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν, μετά τον φόνο του Κασέμ Σουλεϊμανί σε αεροπορικό πλήγμα στη Βαγδάτη.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε ότι η πόλη είναι μονίμως σε επιφυλακή για τρομοκρατικές επιθέσεις, δεδομένης της προϊστορίας της.

Ωστόσο, ότι η απειλή έχει αλλάξει σημαντικά, αν ληφθούν υπόψη οι πόροι που διαθέτει ένα κράτος σαν το Ιράν, σε σύγκριση με μια μη κρατική οργάνωση, όπως είναι η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος.

«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια αυτή μας θέτει σε ντε φάκτο εμπόλεμη κατάσταση», είπε ο ντε Μπλάζιο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Have spoken with Commissioner Shea + Dep Commissioner Miller about immediate steps NYPD will take to protect key NYC locations from any attempt by Iran or its terrorist allies to retaliate against America. We will have to be vigilant against this threat for a long time to come.

Ο δήμαρχος και η ηγεσία της αστυνομίας συγκάλεσαν αυτή τη συνέντευξη Τύπου την ώρα που το Ιράν απειλούσε να εκδικηθεί τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Σουλεϊμανί, του αρχιτέκτονα της ιρανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διαθέτει υπηρεσίες πληροφοριών και αντιτρομοκρατίας και στελέχη της σταθμεύουν σε 14 τμήματα στο εξωτερικό – όλα τους λαμβάνουν ικανή χρηματοδότηση μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους του Γουόρντ Τρέιντ Σέντερ.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης θεωρούν ότι η πόλη είναι ο πιο δελεαστικός στόχος για μια τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ και η αστυνομία τίθεται σε ύψιστο συναγερμό όποτε υπάρχει πολιτική βία εναντίον πολιτών στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό.

Ο αστυνομικός διευθυντής Ντέρμοτ Σι είπε ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή και ότι οι Νεοϋορκέζοι θα δουν τις επόμενες ημέρες περισσότερους ένστολους –ορισμένοι θα φέρουν βαρύ οπλισμό– σε «ευαίσθητες» περιοχές.

The NYPD continues to closely monitor the events in Iran & across the region for any further developments. While there are no specific / credible threats to #NYC, we’ve deployed additional resources to key locations.

As always, if you see something, say something. 1-888-NYC-SAFE pic.twitter.com/JwL0mojnsS

— Commissioner Shea (@NYPDShea) January 3, 2020