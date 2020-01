Απρόβλεπτες είναι πλέον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί. Η διεθνής κοινότητα αλλά και τις αγορές να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την απάντηση που επιφυλάσσει το Ιράν αλλά και οι σιίτες σε όλο τον κόσμο στους Αμερικανούς, και οι ΗΠΑ υπό τον φόβο αντιποίνων αποστέλλουν στην περιοχή 3.000 και πλέον στρατεύματα.

Η σύγκρουση των δύο πλευρών στο έδαφος του Ιράκ, το οποίο είναι η μοναδική περιοχή του πλανήτη, στην οποία «συνυπάρχουν» ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις από τη μία πλευρά και υποστηριζόμενες από το Ιράν παραστρατιωτικές ομάδες από την άλλη, βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί, με τις συνέπειες της δολοφονίας του ισχυρού άνδρα του Ιράν να είναι απρόβλεπτες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τίποτα για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή δεν υποδηλώνει ότι η δολοφονία του Σουλεϊμανί έξω από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης ήταν μέρος ενός σχεδίου που προετοιμαζόταν καιρό πριν, με τον αμερικανό πρόεδρο μάλιστα να επιδεικνύει τον πολιτικό του κυνισμό και να βρίσκεται στη λέσχη Mar-a-Lago, περιτριγυρισμένος από παλιούς φίλους, όταν το Πεντάγωνο επιβεβαίωνε πως οι ΗΠΑ ήταν πίσω από την επίθεση.

Αυτό αποδεικνύεται και από τις δηλώσεις αμερικανού αξιωματούχου που επικαλείται το CNNi, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ αποφάσισε να στοχεύσει άμεσα τον Σουλεϊμανί τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς ειδικοί επεσήμαιναν ότι οι Ιρανοί πλήττουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Ο Σουλεϊμανί βρισκόταν στην περιοχή για να συμβάλλει στα σχέδια αυτά» υπογράμμισε ο αξιωματούχος, ενώ είχε προηγηθεί η δήλωση Τραμπ ότι ο ιρανός στρατηγός σχεδίαζε να σκοτώσει «πολλούς Αμερικανούς».

Πηγή του Κογκρέσου έλεγε στο CNN ότι υπήρχαν αξιόπιστες πληροφορίες για τις πολλαπλές επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστατης, αλλά σημείωσε ότι αυτό ισχύει για πολλά χρόνια σε πολλά σημεία, χωρίς πάντως να δώσει κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.

Οπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, η διαδικασία σχεδιασμού της επίθεσης επισπεύσθηκε όταν ο αμερικανός υπουργός Αμυνας, Μάικ Εσπερ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, πέταξαν την Κυριακή στο Mar-a-Lago και παρουσίασαν στον Τραμπ πληροφορίες για πολλαπλές απειλές του Σουλεϊμανί – γεγονός που τελικά οδήγησε στην απόφαση η αμερικανική ηγεσία να προχωρήσει στην εκτέλεσή του.

