Ζητάνε από το ΔΠΔ έρευνα κατά του υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας

Η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Mediterranea ζήτησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ν’ αρχίσει να διενεργεί έρευνα σε βάρος του υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας, του Ματέο Πιαντεντόσι, για φερόμενες παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης για τους πρόσφυγες, την επαναπροώθηση μεταναστών στη Λιβύη, ενημέρωσε η ίδια το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jihed Abidellaoui, επάνω, εξαναγκαστική επαναπροώθηση μεταναστών στη Μεσόγειο).

Ο κ. Πιαντεντόσι, μέλος της ακροδεξιάς κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, έκανε προχθές Πέμπτη στο X ανάρτηση που, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, αποδεικνύει ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«16.220 μετανάστες που κατευθύνονταν στις ευρωπαϊκές ακτές αναχαιτίστηκαν στη θάλασσα και επαναπροωθήθηκαν σώοι στη Λιβύη από τον Ιανουάριο», έγραψε ο κ. Πιαντεντόσι.

Ο αριθμός αυτός «αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας της Ιταλίας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης μεταναστών για την καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων και των θανάτων στη θάλασσα», πρόσθεσε.

Sono 16.220 i migranti diretti verso le coste europee intercettati in mare e riportati in sicurezza in Libia da gennaio a oggi. Un dato che testimonia l’efficacia della collaborazione dell’Italia con i Paesi di origine e transito dei migranti nel contrastare i trafficanti di… pic.twitter.com/lkG5FLdI8R

— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 19, 2024