Στάχτη πάνω από 90.000 στρέμματα βλάστησης στην Κολομβία

Οι αρχές της Κολομβίας έχουν αποδυθεί σε αγώνα για να περιορίσουν δασικές πυρκαγιές στο δυτικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, που έχουν μετατρέψει σε αποκαΐδια πάνω από 90.000 στρέμματα βλάστησης κι ενισχύονται από την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Πλήττονται οι νομοί Τολίμα, Κουντιναμάρκα, Ουίλα, Ναρίνιο, Κάουκα και Βάγιε δελ Κάουκα, σύμφωνα με ανακοινώσεις τους.

Τουλάχιστον 25 εστίες ήταν ενεργές χθες Παρασκευή περί το μεσημέρι, οι μισές στον νομό Τολίμα (δυτικά), σύμφωνα με την εθνική μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών.

Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Ναγατάιμα, που υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα από τις πυρκαγιές, καθώς υδραγωγείο και σπίτια καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η θερμοκρασία στην περιοχή ξεπέρασε τους 41° Κελσίου, σημείωσε η υπηρεσία περιβάλλοντος του νομού.

Στον γειτονικό νομό Κουντιναμάρκα, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της χώρας Μπογοτά, δρόμοι έκλεισαν και δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν για να ελέγξουν μέτωπα με τη βοήθεια ελικοπτέρων και των ενόπλων δυνάμεων.

Στον νομό Ουίλα (νοτιοδυτικά), όπου κηρύχθηκε κατάσταση καταστροφής την Κυριακή, έξι δήμοι συνέχιζαν να πλήττονται από τις πυρκαγιές.

Οι νομοί αυτοί παρουσιάζουν «έλλειψη βροχοπτώσεων και αύξηση των θερμοκρασιών» που γενικά διευκολύνουν το ξέσπασμα πυρκαγιών, εξήγησε η Τζισλιάν Ετσεβέρι, η γενική διευθύντρια του ινστιτούτου υδρολογίας, μετεωρολογίας και περιβαλλοντικών μελετών της Κολομβίας (IDEAM).

Και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν βρεθεί αντιμέτωπες το τρέχον διάστημα με καύσωνες και εκτεταμένες πυρκαγιές.

