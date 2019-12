Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης δήλωσε πως η επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα ο οποίος εισέβαλε σε γιορτή στην κατοικία ενός ραβίνου και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους χθες βράδυ είναι μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας.

Επισκεπτόμενος το σημείο στην κομητεία Ρόκλαντ, περίπου 48 χλμ. βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο συναντήθηκε σήμερα με τα θύματα που συμμετείχαν στη γιορτή της Χανουκά στην κατοικία του ραβίνου Χάιμ Ροτενμπεργκ.

«Πρόκειται για τρομοκρατία, είναι εγχώρια τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κουόμο. «Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν την πρόθεση να προκαλέσουν μαζικό κακό, μαζική βία, να προκαλέσουν φόβο στη βάση της φυλής, του χρώματος, των θρησκευτικών πεποιθήσεων.»

Είπε πως θέλει η Νέα Υόρκη να γίνει η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που θα έχει έναν νόμο για την εγχώρια τρομοκρατία.

Οι αρχές δήλωσαν πως ο ύποπτος ο, 37χρονος Γκράφτον Τόμας από το Γκρίνγουντ Λέικ της Νέας Υόρκης, συνελήφθη στο Μανχάταν αφού διέφυγε με αυτοκίνητο από το σημείο της επίθεσης στη μικρή πόλη Μονσέι.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί πέντε κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και κρατείται με την εγγύηση να έχει οριστεί στα πέντε εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο Μάικλ Σπεχτ, επόπτης της πόλης Ραμέιπο, στο Twitter. Ο Τόμας θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον δικαστηρίου στις 3 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια φρικτή επίθεση.

«Πρέπει όλοι να ενωθούμε για να πολεμήσουμε, να αντιμετωπίσουμε και να εξαλείψουμε την κακόβουλη μάστιγα του αντισημιτισμού», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

The anti-Semitic attack in Monsey, New York, on the 7th night of Hanukkah last night is horrific. We must all come together to fight, confront, and eradicate the evil scourge of anti-Semitism. Melania and I wish the victims a quick and full recovery.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2019