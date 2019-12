Στόχος αντισημιτιστών έγινε μια συναγωγή και αρκετά καταστήματα στο Λονδίνο, ενώ γιορτάζεται ακόμα η εβραϊκή γιορτή, Χανουκά.

Οι δράστες ζωγράφισαν με σπρέι το εβραϊκό σύμβολο δίπλα από το «9 11», σε αρκετά κτίρια στο Χάμπστεντ και στο Belsize Park, συμπεριλαμβανομένου και της συναγωγής στο Νότιο Χάμπστεντ.

Τα γκράφιτι φαίνεται να αναφέρονται σε μια αντισημιτική συνωμοσία θεωρίας, σύμφωνα με την οποία, οι Εβραίοι ευθύνονται για την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα.

Ο Oliver Cooper, μέλος των Συντηρητικών και μέλος του συμβουλίου του Χάμπστεντ, δήλωσε ότι είχε περάσει την Κυριακή κάνοντας πρωινές περιπολίες στη γειτονιά μετά από αναφορές «τρομαγμένων» κατοίκων στο Κοινοτικό Σύστημα Ασφάλειας (CST), ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που προστατεύει την εβραϊκή κοινότητα.

This is horrifying! #Antisemitic graffiti was sprayed in Hampstead and Belsize Park in #London . pic.twitter.com/VsxWVvl12s

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν σοκ και φρίκη», αναφέρει στον βρετανικό Guardian ο Cooper. «Στο παρελθόν έχω καταγγείλει κι άλλες φορές αντισημιτικά γκράφιτι στο Χάμπστεντ, συμπεριλαμβανομένης μιας απαγορευμένης νεοναζιστικής ομάδας, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι που να προσεγγίζει αυτό το βαθμό».

Anti-semitic graffiti has been sprayed on buildings in Hampstead in North London – including here on the South Hampstead Synagogue. Met police say they are investigating the racially motivated hate crime after receiving reports of the vandalism at 11.30pm on Saturday. @LBC pic.twitter.com/7OtiFROPU4

— Nick Codling (@NickCodling1) December 29, 2019