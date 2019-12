Viral για τους λάθους λόγους έγινε μία ρεπόρτερ στην Ισπανία, η οποία νόμιζε πως έγινε εκατομμυριούχος on air και πανηγύρισε έξαλλα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ναταλία Εσκούντερο άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα και να λέει πως θα παραιτηθεί επειδή κατάλαβε λάθος πως κέρδισε τον λαχνό και έγινε εκατομμυριούχος.

Ωστόσο όχι μόνο δεν κέρδισε 4 εκατομμύρια ευρώ, παρά μόνο 5.000 ευρώ αλλά και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με τον πανηγυρισμό της.

Σύμφωνα με το BBC, η Νατάλια Εσκούντερο ήταν μία από τους πολλούς όπως αποδεικνύεται νικητές του χριστουγεννιάτικου λαχείου της χώρας της, γνωστό και ως «El Gordο», το οποίο κληρώνει 4 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό μοιράζεται σε όλους νικητές, με αποτέλεσμα τα κέρδη να μην είναι και τόσο μεγάλα όσο νομίζει κανείς.

Η ρεπόρτερ λοιπόν την πάτησε και νόμισε πως κέρδισε μόνο αυτή τα 4 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα να αφήσει τους πάντες άφωνους με τον πανηγυρισμό της.

«Η Ναταλία δεν έρχεται αύριο στη δουλειά» ακούγεται να φωνάζει στους παρουσιαστές.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα του βρετανικού site, επικαλούμενο ισπανικά ΜΜΕ, πολλοί θεατές δυσαρεστήθηκαν από την στάση της ρεπόρτερ, κρινοντας αντιεπαγγελματική την αντίδρασή της.

Κάποιοι άλλοι σχολίασαν πως ο ενθουσιασμός της ήταν στημένος, με σκοπό να εξαπατήσει το κοινό κάνοντάς το να πιστέψει ότι κέρδισε το μεγάλο βραβείο και ότι όντως παραιτείται.

Πάντως δεν φαίνεται να έγινε το δεύτερο, καθώς όταν βγήκε στον αέρα ξανά ήταν πολύ πιο συγκρατημένη.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado […] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u

— RTVE (@rtve) December 22, 2019