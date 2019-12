«Δειλό» και «σκληρό» χαρακτήρισε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει το θέμα της ένοπλης βίας, δεν προστατεύει τους μετανάστες Dreamers και δεν αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, όμως αυτά τα θέματα επαφίονται στους ψηφοφόρους για να αποφασίσουν στις εκλογές του επόμενου χρόνου.

Η Πελόζι, απαντώντας σε ερώτημα εάν οι Δημοκρατικοί θέλουν να παραπέμψουν τον Τραμπ, επειδή τον μισούν, αρνήθηκε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές κάνουν το συνταγματικό καθήκον τους για να αποτρέψουν την κατάχρηση των προεδρικών εξουσιών.

Νωρίτερα, ο αμερικανό πρόεδρος, σχολιάζοντας την απόφαση της Πελόζι, η οποία κάλεσε τον επικεφαλής της δικαστικής επιτροπής να προχωρήσει με τη διαδικασία παραπομπής, χαρακτήρισε «αγχωμένη» την πρόεδρο της Βουλής.

«Η Νάνσι Πελόζι είναι απλώς αγχωμένη. Σιχαίνεται το γεγονός ότι σύντομα θα έχουμε 182 νέους δικαστές και τόσα άλλα. Χρηματιστήριο και βιβλία απασχόλησης. Λέει ότι ‘’προσεύχεται για τον Πρόεδρο’’. Δεν την πιστεύω. Ούτε τόσο δα. Βοήθα τους άστεγους στην περιφέρεια σου Νάνσι» έγραψε στο Twitter.

Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she “prays for the President.” I don’t believe her, not even close. Help the homeless in your district Nancy. USMCA?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019