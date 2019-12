Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποπομπής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτν Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε κατάχρηση εξουσίας ενώ ζητά από τον επικεφαλής της δικαστικής επιτροπής να προχωρήσει με τη διαδικασία παραπομπής.

Η Γερουσιαστής των Δημοκρατικών πρόσθεσε ότι ζητά από τους επικεφαλής των αρμοδίων επιτροπών που εμπλέκονται στην διαδικασία να «προχωρήσουν βάσει των άρθρων του Συντάγματος που αφορούν την παραπομπή του προέδρου».

Η Πελόζι μιλώντας μία μέρα μετά την έναρξη της διαδικασίας στη επιτροπή δικαστικών υποθέσεων στην οποία κατέθεσαν τέσσερις συνταγματολόγοι είπε «Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος έκανε κατάχρηση της εξουσίας για το προσωπικό του συμφέρον και εις βάρος της εθνικής μας ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται ότι, οι Δημοκρατικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραπέμψουν τον Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου.

Νωρίτερα ο Τραμπ σε δυο αναρτήσεις του στο Twitter, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «έχουν τρελαθεί» και πως ενώ δεν έχουν στοιχεία εναντίον του αυτό μοιάζει να μην έχει σημασία.

«Συνεπώς εγώ λέω, εάν πρόκειται να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία, και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς».

«Εκλέχθηκα για να »καθαρίσω το βάλτο» και αυτό κάνω», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρόεδρο της επιτροπής πληροφοριών Άνταμ Σιφ, τον Τζο Μπάιντεν και τη Νάνσι Πελόσι.

…..trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019