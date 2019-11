Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Οι τραυματισμοί αυτοί είναι αποτέλεσμα ενός ακόμη Σαββατοκύριακου βίας στην πρώην βρετανική αποικία. Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας εισέβαλαν σε πολλά εμπορικά κέντρα γεμάτα με οικογένειες και παιδιά στο ανατολικό προάστιο Ταϊκού Σιονγκ χθες, ανάμεσά τους και το Citi Plaza.

Αρχικά οι διαδηλωτές εκεί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να απωθήσουν τις δυνάμεις ασφαλείας, προτού ξεσπάσουν ταραχές με την αστυνομία στις κυλιόμενες σκάλες, με κάποιους να κάνουν γκραφίτι σε ένα εστιατόριο.

Ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε εναντίον αρκετών ανθρώπων, προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε εξ αυτών, ενώ δάγκωσε και ένα μέρος του αφτιού ενός ακτιβιστή υπέρ της δημοκρατίας. Μεταξύ των τραυματιών πιστεύεται ότι είναι και ο δράστης του περιστατικού, τον οποίο διαδηλωτές χτύπησαν με ξύλα.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από τον Άντριου Τσίου, βασική προσωπικότητα του φιλοδημοκρατικού κινήματος, με το αφτί του σχεδόν εντελώς κομμένο. Ένα άλλο θύμα του άνδρα με το μαχαίρι κειτόταν αναίσθητο σε μια λίμνη από αίμα.

Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη σε σοβαρή μεταξύ των 30 τραυματιών που διακομίστηκαν εκεί την Κυριακή.

WARNING NSFW (Violence, Ear on ground)

Latest new footage from Taikoo – Here is the ear biting attack. He escapes from the security guard, runs in a circle, and bites his victim's ear off#StandWithHongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/4XpMuu9iyJ

— woppa 🎗😷 (@Woppa1Woppa) November 3, 2019