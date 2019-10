Αυξάνεται ο αριθμός των υπόπτων για την τραγωδία στο «φορτηγό της φρίκης» στο Έσσεξ, όπου εντοπίστηκαν τα πτώματα 39 ανθρώπων.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι αναζητά δύο αδελφούς από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Ρόναν Χιουζ, 40 ετών, και ο αδελφός του Κρίστοφερ, 34, από την κομητεία Άρμαγκ καταζητούνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία και διακίνηση ανθρώπων, ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ.

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.

Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.

Read: https://t.co/mbiyDMUded pic.twitter.com/pe37U1Hkdf

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 29, 2019