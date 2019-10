Οι βρετανικές αρχές έχουν αποστείλει έγγραφα στο Βιετνάμ ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι για τέσσερις από τους 39 ανθρώπους που βρέθηκαν την Τετάρτη νεκροί στο «φορτηγό της φρίκης» στο Έσσεξ, ανακοίνωσε σήμερα η βιετναμέζικη κυβέρνηση.

Στον ιστότοπο της κυβέρνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναφέρεται ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπούι Τανχ Σον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι φάκελοι παραδόθηκαν στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης του Βιετνάμ για «συντονισμό της διαδικασίας ταυτοποίησης».

«Το υπουργείο Εξωτερικών δημιουργεί φακέλους για τα πιθανά θύματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι Βιετναμέζοι πολίτες ήταν μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο Σον.

Στο μεταξύ αργότερα σήμερα θα παρουσιαστεί μέσω βιντεοσύνδεσης ενώπιον δικαστηρίου ο 25χρονος Μόρις Ρόμπινσον, ο οδηγός του φορτηγού, εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί 39 κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνομωσία για συνδρομή σε παράνομη διακίνηση ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος.

Στο προφίλ του 25χρονου έχουν αναρτηθεί πολλές φωτογραφίες φωτογραφίες από φορτηγά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν φωτογραφίες και από το φορτηγό της φρίκης.

Υπενθυμίζεται πως ο 25χρονος Μο Ρόμπινσον είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή ως ύποπτος, παρά το γεγονός ότι -σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του- ήταν εκείνος που είχε ενημερώσει τις αρχές για το μακάβριο περιεχόμενο στο φορτηγό.

