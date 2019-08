Δεν πρέπει να βρίσκονται όπλα στα χέρια ψυχικά αρρώστων και διαταραγμένων ανθρώπων, διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των πολύνεκρων ένοπλων επιθέσεων σε Τέξας και Οχάιο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ σημείωσε ότι έχουν διεξαχθεί σοβαρές συζητήσεις μεταξύ της ηγεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας σχετικά με τους ελέγχους στο ιστορικό εκείνων που αγοράζουν όπλα.

Σημείωσε δε, πως όλοι πρέπει να συνεργαστούν για το καλό και την ασφάλεια των ΗΠΑ, αναφερόμενος στο ζήτημα της οπλοκατοχής.

….mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone!

