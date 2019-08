Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Τρίτη τραυματίες του μακελειού στο Ντέιτον του Οχάιο, προτού αναχωρήσει για το θέατρο μιας ακόμη τραγωδίας, το Ελ Πάσο του Τέξας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφίχθη το πρωί με τη σύζυγό του Μελάνια στο Ντέιτον, την πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε 9 ανθρώπους τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται ορισμένα από τα θύματα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο νοσοκομείο, ενώ την εμφάνισή του έκανε και το μπαλόνι «Baby Trump», που απεικονίζει τον αμερικανό πρόεδρο ως ένα θυμωμένο μωρό και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές κινητοποιήσεις παγκοσμίως.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, με τα οποία καλούσαν, μεταξύ άλλων, τον δισεκατομμυριούχο να «αντιταχθεί στη NRA», το πανίσχυρο λόμπι των όπλων, που εμποδίζει κάθε απόπειρα ελέγχου της αγοράς των όπλων και να απαγορεύσει τα αυτόματα τουφέκια.

Προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει «αρκετή πολιτική βούληση» στην Ουάσιγκτον για την απαγόρευση αυτού του τύπου όπλων, που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ένοπλες επιθέσεις, μεταξύ άλλων στο Ντέιτον.

Μετά την επίσκεψη στο Ντέιτον, ο Αμερικανός πρόεδρος πηγαίνει στο Ελ Πάσο, την πόλη όπου 22 άνθρωποι έπεσαν νεκροί στην επίθεση που εξαπέλυσε ένας 21χρονος κι όπου κι εκεί αναμένεται να τύχει «θερμής» υποδοχής από διαδηλωτές.

