Χρόνια πολλά στην γυναικα της ζωής μου στην Ελένη μου , Σου υπόσχομαι κάθε μέρα να σου την κάνω γιορτή για το υπόλοιπο της ζωής μας, να σε έχω ευτυχισμενη για μια ολόκληρη ζωή , πάντα θα σου είμαι ευγνώμων για την μπεμπουλα μας και θα είμαι διπλα σας για πάντα , ο σύζυγος σου και σύντομα μπαμπάς !!!