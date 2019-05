Ο υποψήφιος που είχε επιλέξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μία από τις δύο κενές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) αποσύρθηκε σήμερα, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε επειδή άλλαζε απόψεις σχετικά με την πολιτική που θα έπρεπε να εφαρμοστεί για τα επιτόκια, αλλά και για τα σεξιστικά σχόλια που είχε κάνει.

«Ο Στιβ Μουρ, ένας θαυμάσιος οικονομολόγος που είναι υπέρ της ανάπτυξης και ένας πραγματικά καλός άνθρωπος, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διαδικασία για τη Fed», ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω του Twitter.

Steve Moore, a great pro-growth economist and a truly fine person, has decided to withdraw from the Fed process. Steve won the battle of ideas including Tax Cuts….

