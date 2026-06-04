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Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες
Επικαιρότητα 04 Ιουνίου 2026, 16:38

Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες

«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

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«Σήμερα δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για την εφαρμογή των αποφάσεων του ν.3868/2010. Από το δημοσιευμένο τμήμα του διατακτικού προκύπτει ότι η Ολομέλεια αποφάσισε πως ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου όπως παράνομα τον υπολόγιζαν τράπεζες και funds», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και υπογράμμισε ότι «η απόφαση τερματίζει μια καταχρηστική πρακτική που οδηγούσε σε απόγνωση χιλιάδες δανειολήπτες και συχνά σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών και απένταξή τους από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου».

«Το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει τον παράνομο υπολογισμό και είχε καλέσει την κυβέρνηση να παρέμβει», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα, επιβεβαιώνοντας πως λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των funds και όχι των δανειοληπτών».

«Καλούμε την κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα και να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης, την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύοντας πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή».

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Κόσμος 04.06.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού στη Γαλλία - Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της

Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα μίας φίλης της, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε έχει ήδη κατηγορηθεί για το βιασμό δυο μικρών κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

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Νάσος Αθανασίου: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή – Πλήθος κόσμου στην κηδεία
Στα Άνω Βριλήσσια 04.06.26

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου - Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νάσο Αθανασίου - «Υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή», τόνισε η ΕΣΗΕΑ

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Αστυνομική βία στην Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης
Ανθρώπινα Δικαιώματα 04.06.26

Αστυνομική βία στην Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης

Την απαγόρευση της χρήσης φονικών όπλων και την προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεσθαι ζητά από τις ελληνικές αρχές με νέα της καμπάνια η Διεθνής Αμνηστία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
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