Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες
«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς
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Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη» θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση, όπως δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.
«Σήμερα δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για την εφαρμογή των αποφάσεων του ν.3868/2010. Από το δημοσιευμένο τμήμα του διατακτικού προκύπτει ότι η Ολομέλεια αποφάσισε πως ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου όπως παράνομα τον υπολόγιζαν τράπεζες και funds», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Και υπογράμμισε ότι «η απόφαση τερματίζει μια καταχρηστική πρακτική που οδηγούσε σε απόγνωση χιλιάδες δανειολήπτες και συχνά σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών και απένταξή τους από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου».
«Το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει τον παράνομο υπολογισμό και είχε καλέσει την κυβέρνηση να παρέμβει», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα, επιβεβαιώνοντας πως λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των funds και όχι των δανειοληπτών».
«Καλούμε την κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα και να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης, την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύοντας πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή».
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