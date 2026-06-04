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Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Art 04 Ιουνίου 2026, 19:00

Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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Περίπου 240 σχέδια, τα οποία δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1960 για ένα βίντεο κλιπ των Beatles δια χειρός Τζον Λένον, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο μουσείο του συγκροτήματος στο Λίβερπουλ.

Η συλλογή από πολύχρωμα σχέδια φιλοτεχνήθηκε (επίσημο ρήμα, δεδομένου το πώς προέκυψε η ιδέα) σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles του 1964 «I Feel Fine».

Τα καρέ χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο διάρκειας δύο λεπτών με τους στίχους του τραγουδιού, με τίτλο «She Said So».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOTTING HILLBILLY (@notting.hillbilly)

Πρόκειται μάλιστα, όπως αναφέρει το Artnet, για το πρώτο μουσικό βίντεο που δημιουργήθηκε ποτέ.

Τα σχέδια εμφανίστηκαν πρόσφατα σε δημοπρασία στο Λονδίνο, όπου τα ανακάλυψε ο Τζόζεφ Ρόμπερτ Ο’Ντόνελ, ειδικός σε αναμνηστικά της ποπ κουλτούρας. Σήμερα, παρουσιάζονται στο πλαίσιο μιας προσωρινής έκθεσης διάρκειας τριών μηνών στο μουσείο των Beatles στο Λίβερπουλ.

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«Πρότεινα να φτιάξουμε μια ταινία με αυτά»

Πριν από περίπου έξι δεκαετίες, τα έργα τέχνης δημιουργήθηκαν (και επινοήθηκαν) κάπως, τυχαία.

«Αρχίσαμε να σχεδιάζουμε», θυμήθηκε κάποτε ο Βερόνα, αναφερόμενος στην συνάντηση που είχε με τον Τζον Λένον σε ένα μπαρ του Λονδίνου, κατά την οποία άρχισαν αυθόρμητα να σχεδιάζουν μαζί, πάνω στις χαρτοπετσέτες του τραπεζιού τους.

«Πρότεινα να φτιάξουμε μια ταινία με αυτά», θυμήθηκε ο Βερόνα. Ο Λένον συνάντησε αργότερα τον καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη, όπου κάθισαν στην κουζίνα του, κάπνισαν και δημιούργησαν εικόνες καρτούν που είχε σχεδιάσει ο Βερόνα.

Η ταινία που προέκυψε είχε τεράστιο πολιτιστικό αντίκτυπο, καθώς προβλήθηκε σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το CINE Golden Eagle. Το πρωτότυπο φιλμ φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, αλλά ο Βερόνα κράτησε τα σχέδια.

Το 2000, παρέδωσε το πλήρες σετ στον οίκο δημοπρασιών Christie’s της Νέας Υόρκης, όπου πωλήθηκε για 58.750 δολάρια.

Μεταξύ των πιο εμβληματικών σκηνών, από αυτές που επέστρεψαν διότι αγοράστηκαν από διαφορετικά χέρια, βρίσκονται σχέδια με τις φράσεις «το μωρό λέει ότι είναι δική μου» και «ερωτευμένος μαζί της», λέξεις, οικείες.

*Με πληροφορίες από: Artnet

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