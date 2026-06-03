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Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιουνίου 2026, 07:55

Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα

Αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος, αλλά και του κόμματος Τσίπρα, άφησε η Μαρία Καρυστινού, σε μια συνέντευξη, με αρκετές προσωποκεντρικές αναφορές, παραμένοντας σε γενικόλογες διαπιστώσεις σε κρίσιμα ζητήματα

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Στην πρώτη της συνέντευξη μετά την ίδρυση του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού,  παρουσίασε θέσεις  του νέου φορέα, παραμένοντας σε γενικόλογες διατυπώσεις και προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντιδραστικές και προοδευτικές απόψεις. Παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος,  της κυβέρνησης, αλλά και κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Η κ. Καρυστιανού, στη συνέντευξη που είχε αρκετές προσωποκεντρικές αναφορές, υποστήριξε ότι αποφάσισε να μπει στην πολιτική όταν διαπίστωσε πως ούτε οι ελληνικοί ούτε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούσαν να δώσουν, κατά την άποψή της, λύση στην υπόθεση των Τεμπών, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης και συνδέοντας ευθέως την πολιτική της απόφαση με τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων.

«Αν από την αρχή είχε αποδοθεί δικαιοσύνη, οι πολιτικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται στο έγκλημα πιθανότατα δεν θα με γνώριζαν. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε ένα κράτος δικαίου. Δεν θα είχαμε OΠΕΚΕΠΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, με τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν».

Και συνέχισε: «Άρα, θα σας πω ότι η θέση μας ως κίνημα είναι να φέρει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και να λειτουργεί η χώρα με τον σωστό τρόπο».

«Θέλουν να μας βάλουν ταμπέλα»

Παρουσίασε μάλιστα την πολιτική της παρουσία ως φυσική συνέχεια του αγώνα για δικαιοσύνη, ενώ ανέφερε ότι επιχειρούν να της βάλουν ταμπέλες, λέγοντας ότι την έχουν χαρακτηρίσει «ακροδεξιά κομμουνίστρια».

Επιχείρησε να περιγράψει το κόμμα της ως ένα «πηγαίο κοινωνικό κίνημα», το οποίο, όπως είπε, δεν χωρά στα παλαιά σχήματα Αριστεράς και Δεξιάς: «Το σύστημα, λοιπόν, θέλει οπωσδήποτε να μας φορέσει μια ταμπέλα. Δημιουργούμε εμείς μια δική μας ταμπέλα, στην οποία το πρωτεύον είναι ο άνθρωπος. Άρα τι ωφελεί τον άνθρωπο και τη χώρα, εκεί είμαστε. Εκεί θα μας βρείτε. Θα δείτε λοιπόν ότι ναι, υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας, την αγαπάμε, και θα μας δείτε όμως ότι έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματική φροντίδα και για τις ευάλωτες ομάδες. Μας ενδιαφέρει το καλό του καθενός», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρηματοδότηση του νέου φορέα, λέγοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένο μπάτζετ. Όπως αποκάλυψε, η παρουσίαση στο Ολύμπιον κόστισε 18.000 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, κάλυψε προσωπικά.

Καρυστιανού: Επίθεση στον Τσίπρα – Τι είπε για τις συνεργασίες

Για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ότι ήταν «πολύ γκλάμουρους» και βασιζόταν περισσότερο στην εικόνα. «Ξαναζεσταμένο φαγητό ο κ. Τσίπρας -χρησιμοποιώ την φράση του Άδωνι Γεωργιάδη για εμάς», ανέφερε και υποστήριξε ότι «είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα του κ. Τσίπρα, παρά ουσίας».

Παράλληλα χαρακτήρισε «προσβολή στον θεσμό της Δημοκρατίας και στο δικαίωμα που έχουμε να πολιτευόμαστε» την αναφορά που έγινε στο Θησείο κατά την έναρξη της παρουσίασης της ΕΛΑΣ ότι, «παράγουμε περισσότερα κόμματα απ’ όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη πολιτική σύμπλευση, η Μαρία Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε πολιτικά με τον κ. Τσίπρα». «Εμείς μιλάμε για το πρόβλημα με τα funds και αυτός υπέγραψε το 2015 για τα funds. Όρισε την ηγεσία της Δικαιοσύνης, έκανε πράγματα που για εμάς είναι κόκκινες γραμμές».

Παράλληλα απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα κόμματα , τόνισε ότι «εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα», προσθέτοντας ότι αυτό συνδέεται και με την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής ταυτότητας σημειώνοντας ότι «δεν θέλουμε να χάσουμε την ταυτότητά μας». Στο ίδιο σημείο, διευκρίνισε ότι δεν μηδενίζει συνολικά το Κοινοβούλιο, λέγοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στους 300 άνθρωποι τίμιοι που ζορίζονται το βράδυ, είναι όμως, η μειοψηφία στη Βουλή».

Γενικόλογες τοποθετήσεις

Παρότι επέμεινε ότι το κίνημά της δεν εντάσσεται σε παραδοσιακές πολιτικές κατηγορίες, η συνέντευξη άφησε ανοιχτά ερωτήματα για την ιδεολογική του ταυτότητα, καθώς οι τοποθετήσεις κινήθηκαν ταυτόχρονα  σε αντιδραστικές και προοδευτικές αναφορές.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτησή της για το μεταναστευτικό: « Το μεταναστευτικό είναι κάτι που φαίνεται να έχει πολύ βάθος. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Να υπάρξει μια πιο άμεση εμπλοκή, να βοηθήσει τις χώρες της Μεσογείου. Πρέπει να δούμε τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ. Και θα πρέπει να πατά σε δύο πυλώνες. Το ένα είναι το δημοκρατικό καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της χώρας και να φυλάσσουμε τα σύνορα. Ένα σοβαρό κράτος δεν είναι ένα κράτος που δεν ξέρει ποιος περνά τα σύνορα. Και από την άλλη, στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι θάλασσές μας δεν μπορούν να γίνονται υγροί τάφοι. Αν κινδυνεύει κάποιος θα διασώζεται και μετά θα γίνεται ό,τι προβλέπει ο νόμος».

Ως πρώτες προτεραιότητες, σε περίπτωση ανάληψης της εξουσίας, η κ. Καρυστιανού έθεσε τη Δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά θέματα – σκέλος για το οποίο ανέφερε επικαλούμενη την παρενόχληση ερευνητικού πλοίου ανοιχτά της Κάσου: «Αυτό που συμβαίνει είναι, θα έλεγα τη λέξη ενδοτισμός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πολύ πιο βαρύ». Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «χλιαρή αντίδραση» και συνέχισε: «Είναι δημοκρατικό καθήκον και εθνικό καθήκον, να αμυνθώ για η χώρα μου. Αυτό θα το ονομάζατε εσείς θα το τραβούσα στα άκρα; Εγώ θα το ονομάσω ότι είναι υποχρέωσή μου!».

Στην ερώτηση τι θα απαντούσε σε πολίτες για την ακρίβεια, η κυρία Καρυστιανού είπε πως «θα του απαντούσα ότι τον καταλαβαίνω, τα νιώθω και εγώ. Όλοι εμείς παρότι ετερόκλητοι, έχουμε ενωθεί γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα και το ίδιο όραμα». Για τους πλειστηριασμούς, ανέφερε ότι υπάρχει ειδικό επιτελείο που επεξεργάζεται προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα προσθέτοντας πάντως , ότι κεντρικό ζητούμενο είναι η διαφάνεια, ώστε, όπως είπε, ο δανειολήπτης να γνωρίζει γιατί χάνει το σπίτι του.

Δείτε τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού

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Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Σύνταξη
Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων
Οικονομία 03.06.26

Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων

Οι νέες ισορροπίες σε πωλήσεις, ενοικιάσεις και ζήτηση για το 2026 - Οι τιμές παρουσιάζουν μια σταθερή άνοδο, αλλά ηπιότερη σε σχέση με το 2025

Δήμητρα Σκούφου
Πανελλαδικές εξετάσεις: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος
Ελλάδα 03.06.26

Πανελλαδικές εξετάσεις: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος

Τα ευρήματα της έρευνας «Σπουδές και Εργασία στην Εποχή της AI: Προβληματισμοί Γονέων της Gen Ζ» αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις αγωνίες της ελληνικής οικογένειας για την επόμενη ημέρα

Κατερίνα Ροββά
Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ
Σκληρός 03.06.26

«Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, ο σκηνοθέτης του Conspiracy Άνταμ Μάρκους «επιτέθηκε» στον σταρ της μεγάλης οθόνης, με μια ανάρτηση που έσβησε λίγο αργότερα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Διπλωματία 03.06.26

Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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