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Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιουνίου 2026, 22:22

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής

Ακόμη μία δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τη δυναμική που παρουσιάζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΝΔ. Και η συντριπτική πλειονότητα όσων την επιλέγουν, δηλώνουν ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση προοπτικής.

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Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, αλλά και της «Ελπίδας για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται κοντά στο ποσοστό που θα της εξασφάλιζε αυτοδυναμία. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έρχεται δεύτερη, όπως έχουν δείξει και άλλες μετρήσεις. Επίσης, η δημοσκόπηση δείχνει μια μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την «Ελπίδα για Δημοκρατία». Η ίδρυση των νέων κομμάτων φαίνεται επίσης ότι γεννά αλλαγές και ανακατατάξεις σε όλο το κομματικό φάσμα. Και διαμορφώνει μια εικόνα οκτακομματικής Βουλής, αν γίνονταν σήμερα εκλογές.

Πρόθεση/ εκτίμηση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου (με σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων), φαίνεται να διατηρεί τα ποσοστά που παρουσίαζε και πριν από την επίσημη εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων: 29,5% (πρόθεση 25,5%). Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 15,5% (13,5%), μόλις μία εβδομάδα μετά την ίδρυσή της.

Στη δημοσκόπηση της Pulse, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο στην εκτίμηση ψήφου με 11,5%, αλλά με την «ανάσα» της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» πολύ κοντά του: 11%.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7%, ενώ απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%. Στο όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή βρίσκονται η Φωνή Λογικής (3,5%), το ΜέΡΑ25 (3%), αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%.

Γιατί να ψηφίσεις τι

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες ως προς τα κριτήρια επιλογής του κόμματος που θα ψηφίσουν. Κρίσιμο ερώτημα, με δεδομένη τη γενική πολιτική, οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση. Έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στον θυμό/τιμωρία, την επιβράβευση, την ασφάλεια και την προοπτική. Συνολικά, για την πλειοψηφία η εξασφάλιση προοπτικής είναι το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος. Το 54% των ερωτηθέντων αυτό επιλέγει, με την ασφάλεια να έρχεται δεύτερη με 21%.

Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ψηφοφόρων συγκεκριμένων κομμάτων.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το 44% λέει ότι θα την ψηφίσει για την προοπτική για το μέλλον, ενώ ακολουθούν ως επιλογές η ασφάλεια (32%) και η επιβράβευση (21%). Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε ως επιλογή την οργή/θυμό.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η προοπτική στο ΠΑΣΟΚ (52%), ενώ ακολουθεί η ασφάλεια με 28%. Θυμός/οργή είναι για το 6% και επιβράβευση για το 5%.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το επιλέγουν επίσης για την προοπτική σε μεγάλο ποσοστό όσοι δηλώνουν ότι θα το ψηφίσουν (70%). Αλλά είναι και το κόμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό όσον θα ψηφίσουν για λόγους οργής/θυμού: 15%. Και ένα 13% επιλέγει την ασφάλεια. Κανείς για επιβράβευση.

Το υψηλότερο ποσοστό ελπίδας για προοπτική καταγράφει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: 77%, ενώ ο θυμός/τιμωρία και η ασφάλεια μοιράζονται από 10%.

Ποιοι επιλέγουν τα νέα κόμματα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, τα δύο νέα κόμματα έχουν και διαφορετική «δεξαμενή» ψηφοφόρων.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται ότι απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους δεν δηλώνουν κάποια ιδεολογική ταυτότητα ή κινούνται στο φάσμα Δεξιά-Κεντροδεξιά. Και προέρχονται είτε από τη ΝΔ είτε από το ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επιλέγουν άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται κεντροαριστεροί (33%), αριστεροί (25%) και κεντρώοι (10%). Ένα 7% δηλώνουν ότι δεν εντάσσονται «πουθενά».

Αυτό που επίσης φαίνεται είναι ότι η ΕΛΑΣ παίρνει ψήφους κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ (55%), το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και κάτι από τη ΝΔ (4%).

Ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με 30%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες έχουν ποσοστά κάτω από 7%.

Το κόμμα Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην ίδρυση κομματος.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ένα 64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι σίγουρα δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Σαμαρά και 17% μάλλον όχι.

Αυτοί όμως που δηλώνουν ότι «θα ψήφιζαν» ή «μάλλον θα ψήφιζαν» δηλώνουν κυρίως ψηφοφόροι της Μαρίας Καρυστιανού, τη ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ. Και κάποιοι λίγοι της ΕΛΑΣ.

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Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

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Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

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Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)

Τραυματισμοί σε όλο το σώμα. Χάπια και ενέσεις για να αντέξει τους πόνους. Η ζωή του Ράφαελ Ναδάλ δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Ισπανός δεν τα παράτησε ποτέ. Πάλεψε ακόμα με τον ίδιο του τον εαυτό και κατάφερε να γίνει θρύλος του παγκοσμίου τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται
Φρένο… 02.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται τόσο αυξάνεται και το κόστος από τη χρήση της. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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