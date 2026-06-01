Ποια είναι η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου: Τα επόμενα εγκεφαλικά τεστ – Τι περιμένουν οι γιατροί
Ο Μάριος Οικονόμου αναμένεται να υποβληθεί σε νέα εγκεφαλικά τεστ, που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.
Ο Μάριος Οικονόμου συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με διερχόμενο όχημα, ενώ αυτός επέβαινε στην μηχανή του.
Μάλιστα, τα πρώτα αποτελέσματα εξετάσεων για την εγκεφαλική λειτουργία του δεν ήταν ενθαρρυντικά, γι’ αυτό και θα υποβληθεί σε νέα, πιθανότατα το απόγευμα της Τρίτης (2/6).
Τι αναφέρουν για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου
Σύμφωνα με πληροφορίες του epirussport.gr, ο Οικονόμου έχει υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η λειτουργεία του εγκεφάλου του και αν αυτός ανταποκρίνεται, χωρίς να υπάρχουν ακόμα ενθαρρυντικά σημάδια.
Τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του Οικονόμου, με τους νθρώπους του, αλλά και τους γιατρούς του να ελπίζουν σε κάποιο σημάδι βελτίωσης της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Υπενθυμίζεται πως, ο πρώην ποδοσφαιριστής ενεπλάκη σε τροχαίο, το Σάββατο 23 Μαΐου, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
