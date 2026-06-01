Ποια είναι η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου: Τα επόμενα εγκεφαλικά τεστ – Τι περιμένουν οι γιατροί
Ποδόσφαιρο 01 Ιουνίου 2026, 12:47

Ποια είναι η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου: Τα επόμενα εγκεφαλικά τεστ – Τι περιμένουν οι γιατροί

Ο Μάριος Οικονόμου αναμένεται να υποβληθεί σε νέα εγκεφαλικά τεστ, που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.

Ο Μάριος Οικονόμου συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με διερχόμενο όχημα, ενώ αυτός επέβαινε στην μηχανή του.

Μάλιστα, τα πρώτα αποτελέσματα εξετάσεων για την εγκεφαλική λειτουργία του δεν ήταν ενθαρρυντικά, γι’ αυτό και θα υποβληθεί σε νέα, πιθανότατα το απόγευμα της Τρίτης (2/6).

Τι αναφέρουν για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirussport.gr, ο Οικονόμου έχει υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η λειτουργεία του εγκεφάλου του και αν αυτός ανταποκρίνεται, χωρίς να υπάρχουν ακόμα ενθαρρυντικά σημάδια.

Τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του Οικονόμου, με τους νθρώπους του, αλλά και τους γιατρούς του να ελπίζουν σε κάποιο σημάδι βελτίωσης της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Υπενθυμίζεται πως, ο πρώην ποδοσφαιριστής ενεπλάκη σε τροχαίο, το Σάββατο 23 Μαΐου, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Headlines:
Ακίνητα
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Κόσμος
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

