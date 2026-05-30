Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου και φυσικά για την οικογένειά του. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και τώρα οι γιατροί ετοιμάζονται να τον υποβάλλουν σε εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.
Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το agriniopress.gr, οι γιατροί θα κάνουν διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου, αφού η κατάσταση του 33χρονου πρώην αμυντικού της ΑΕΚ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά καθοριστικές, με τις εγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί από το ατύχημα να είναι πολύ σοβαρές.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Τροχαία έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλεί αυτόπτες μάρτυρες να παρουσιαστούν και να προσφέρουν την οποιαδήποτε βοήθεια ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ωστόσο, παρότι έχουν ανέβει αρκετές φωτογραφίες στα social media, προς ώρας κανείς δεν έχει εμφανιστεί.
Η ανακοίνωση της τροχαίας: «Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».
Υπενθυμίζεται ότι ο Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, ενώ δεν φορούσε το προστατευτικό κράνος του. Αυτό έλαβε χώρα το Σάββατο 23 Μαΐου, στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα, στο οποίο μετέβη αρχικά ο πρώην ποδοσφαιριστής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, προτού διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, στη ΜΕΘ του οποίου νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.
