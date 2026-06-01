ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του

Επικαιρότητα 01 Ιουνίου 2026, 19:02

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Τα συλλυπητήριά του για τον πρόωρο χαμό του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του.

Διακρίθηκε τόσο ως μέλος της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην πορεία του στο διεθνές ποδόσφαιρο», αναφέρει το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε ένα ένα σφοδρό τροχαίο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ που επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται για αρκετές μέρες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, προκλήθηκε ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη, η οποία αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ να φύγει από τη ζωή τη Δευτέρα (1/6), προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ελλάδα 01.06.26

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του

Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Ελλάδα 01.06.26

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο - Δείτε βίντεο

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Ελλάδα 01.06.26

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης

Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

«Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται
Financial Times 01.06.26

Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται

Η Νορβηγία επανεξετάζει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι το σοκ που έχει προκαλέσει στις διεθνείς, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις η πολιτική Τραμπ, έκανε το Όσλο να επανεκτιμήσει τα οφέλη της.

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο - Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

