ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ
Τα συλλυπητήριά του για τον πρόωρο χαμό του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του.
Διακρίθηκε τόσο ως μέλος της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην πορεία του στο διεθνές ποδόσφαιρο», αναφέρει το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε ένα ένα σφοδρό τροχαίο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ που επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται για αρκετές μέρες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, προκλήθηκε ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη, η οποία αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ να φύγει από τη ζωή τη Δευτέρα (1/6), προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
