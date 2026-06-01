01.06.2026 | 17:51
Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
Επικαιρότητα 01 Ιουνίου 2026, 16:34

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά μετά τις αποκαλύψεις του in για τις σοβαρές ελλείψεις σε χρηματοδότηση και προσωπικό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ελλείψεις που έχουν αποτέλεσμα να καθυστερούν πάρα πολύ τα πορίσματα του Οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι επιλέγει να κάνει «επικοινωνιακά παιχνίδια» με τα προβλήματα. Και επισημαίνει ότι ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας, οφείλει να δώσει εξηγήσεις. «γιατί καμία υποστελέχωση, καμία αδράνεια και καμία καθυστέρηση σε ζητήματα ασφάλειας δεν μπορεί να θεωρείται “κανονικότητα”».

Η Νέα Αριστερά για το ρεπορτάζ του in

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τις αποκαλύψεις για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναρωτιέται:  Όταν η Νέα Δημοκρατία μιλά για «ασφάλεια» και «μεταρρυθμίσεις», τι μπορεί να πάει λάθος;

Και απαντά: «Στην περίπτωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σχεδόν τα πάντα».

«Το ρεπορτάζ του in.gr για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση εναγωνίως προσπαθεί να κρύψει» σημειώνει.

«Ο Οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων λειτουργεί με σοβαρά κενά σε προσωπικό και πόρους. Από τις 15 προβλεπόμενες θέσεις διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων υπηρετούν μόλις 7 ενεργοί διερευνητές. Πάνω από τις μισές θέσεις παραμένουν κενές. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη συντριβή του ουκρανικού Antonov στην Καβάλα, που μετέφερε στρατιωτικό υλικό και στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, δεν έχει εκδοθεί ούτε τελικό ούτε ενδιάμεσο πόρισμα», προσθέτει.

Και καταλήγει:

«Μετά το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση είχε υποχρέωση να ενισχύσει άμεσα και ουσιαστικά κάθε μηχανισμό διερεύνησης, ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων στις μεταφορές. Αντί γι’ αυτό, αφήνει τον αρμόδιο Οργανισμό να λειτουργεί με εκκρεμείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και ανεπαρκές προσωπικό.

»Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, θα δώσει απαντήσεις; Ή, όπως μας έχει συνηθίσει η κυβέρνησή του, θα αρκεστεί στα επικοινωνιακά παιχνίδια;

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεση στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, γιατί υποστελέχωση, καμία αδράνεια και καμία καθυστέρηση σε ζητήματα ασφάλειας δεν μπορεί να θεωρείται “κανονικότητα”».

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

