«Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση

Πειραματικό χάπι που λαμβάνεται μια φορά την ημέρα διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, και μάλιστα με λιγότερες παρενέργειες από ό,τι η συμβατική χημειοθεραπεία, μια εξέλιξη που χαιρέτισαν ανεξάρτητοι ειδικοί ως σημείο καμπής για έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους.

Το χάπι της αμερικανικής εταιρείας Revolution Medicine, νταραξονρασίμπη, αύξησε τον χρόνο επιβίωσης από τη διάγνωση μέχρι τον θάνατο στους 13,2 μήνες, έναντι 6,7 μηνών για τη στάνταρτ χημειοθεραπεία, όπως προέκυψε από κλινική δοκιμή σε 500 ασθενείς.

Επίσης, η θεραπεία σταμάτησε ή επιβράδυνε την αύξηση των όγκων σχεδόν στο ένα τρίτο των ασθενών, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου που έλαβε μόνο χημειοθεραπεία.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας και δημοσιεύονται στο New England Journal of Medicine.

«Αν και δεν προσφέρει πλήρη ίαση του καρκίνου, είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου» δήλωσε στο Associated Press ο δρ. Ζεβ Ουάινμπεργκ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, συνεπικεφαλής της μελέτης.

«Τα αποτελέσματα αυτά θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες, οι κλινικοί γιατροί και οι ασθενείς σκέφτονται την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος» είπε στο Reuters o δρ. Μπράιαν Γούλπιν του Ινστιτούτου Καρκίνου Dana-Farber στο Χάρβαρντ, κύριος ερευνητής της κλινικής μελέτης.

Η νταραξονρασίμπη είναι το πρώτο παράδειγμα μιας νέας γενιάς φαρμάκων, τα οποία στοχεύουν μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS που ανιχνεύονται στο 90% των περιστατικών καρκίνου του παγκρέατος και προκαλούν ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης «αλλάζουν το τοπίο για ασθενείς με μεταστατικό καρακίνο του παγκρέατος που φέρουν μεταλλάξεις του KRAS» δήλωσε στο BBC η Ράκνα Σροφ, επικεφαλής του τμήματος Ογκολογίας στο Κέντρο Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς να πεθαίνουν εντός τριών μηνών από τη διάγνωση.

Το 80% των περιπτώσεων διαγιγνώσκεται όταν ήδη έχουν εμφανιστεί μεταστάσεις και μόνο το 3% των ασθενών στους οποίους ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα παραμένουν εν ζωή πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση.

Στη δοκιμή της νταραξονρασίμπης, σοβαρές παρενέργειες εκδηλώθηκαν στο 43,6%, ποσοστό μικρότερο από το 57,7% στην ομάδα της χημειοθεραπείας.

Παρενέργειες, όπως έκζεμα, φλεγμονή και έλκη στο στόμα, ναυτία και διάρροια, καταγράφηκαν στο 86,3%.

Μόνο το 1,2% των ασθενών στην ομάδα της νταραξονρασίμπης αποσύρθηκαν από τη δοκιμή λόγω παρενεργειών, ποσοστό σχεδόν δέκα φορές μικρότερο από το 11,2% στην ομάδα της χημειοθεραπείας.

Λόγω των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων επέτρεψε τη χορήγηση της θεραπείας σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου που δεν συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές και θα εξετάσει με ταχείες διαδικασίες το αίτημα κυκλοφορίας της Revolution Medicine.

Η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να δοκιμάσει το χάπι σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος σε πιο αρχικά στάδια.

Ο δρ. Σούμπαμ Παντ του Κέντρου Καρκίνου του Πανεπιστημίου του Τέξας, συνεπικεφαλής της μελέτης, δήλωσε πως ένας ασθενείς του, ένας λάτρης του γκολφ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χόμπι του λόγω του καρκίνου, κατάφερε να μειώσει τα αναλγητικά φάρμακα και επέστρεψε στο γκολφ ένα μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας.

«Έχω πολλούς τέτοιους ασθενείς» είπε.