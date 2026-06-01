Έτοιμος να γίνει τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ ίσως συγχωνεύσει Tesla και SpaceX

Μια νέα συγχώνευση στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του σκέφτεται για άλλη μια φορά ο Έλον Μασκ — αυτή τη φορά μεταξύ δύο εκ των μεγαλύτερων, της SpaceX και της Tesla. Για τους μετόχους του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι κάτι θετικό.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Mασκ έχει συζητήσει με συναδέλφους του την πιθανότητα συγχώνευσης των εταιρειών, σύμφωνα με πηγές. Οι υπάλληλοι της Tesla δήλωσαν ότι πολλοί αναμένουν ότι η συναλλαγή «τελικά θα πραγματοποιηθεί» και το θέμα συζητείται ανοιχτά εσωτερικά, καθώς οι δύο εταιρείες έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν.

«Κατά την άποψή μας, αυξάνονται οι πιθανότητες η Tesla να συγχωνευθεί τελικά, με κάποιο τρόπο, με την SpaceX/xAI με την πάροδο του χρόνου. Η άποψη είναι ότι αυτό το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθεί ταυτόχρονα στο Διάστημα και στη Γη… και ο Mασκ θα επιδιώξει να συνδυάσει δυνάμεις/τεχνολογίες με την πάροδο του χρόνου», έγραψε ο αναλυτής της Wedbush, Dan Ives, σε σημείωμα προς τους πελάτες νωρίτερα φέτος. Η xAI, η startup τεχνητής νοημοσύνης του Mασκ που περιλαμβάνει το chatbot Grok και το X.com, συγχωνεύθηκε με την SpaceX τον Φεβρουάριο.

Στους επιχειρηματικούς κύκλους, οι «συνέργειες» που δημιουργούνται όταν συγχωνεύονται εταιρείες —όπως η κοινή χρήση πόρων και η μείωση του κόστους με σκοπό, υποτίθεται, την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών— έχουν σχεδόν καταστεί κλισέ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, παρόλο που οι δύο εταιρείες μοιράζονται πόρους και συνεργάζονται σε έργα όπως το μελλοντικό εργοστάσιο μικροτσίπ Terafab και τα τροχιακά κέντρα δεδομένων, μια τέτοια συγχώνευση θα αφορούσε στην πραγματικότητα ένα και μόνο πράγμα: τον έλεγχο, όπως σημειώνει σε άρθρο του το Yahoo!Finance.

Απόλυτος άρχοντας της SpaceX o Μασκ

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την δημόσια προσφορά της SpaceX, ο Mασκ κατέχει ήδη μεγάλο μέρος της SpaceX, ενώ οι μετοχές με ειδικό δικαίωμα ψήφου τον καθιστούν σχεδόν μοναδικό μέτοχο. Οι μετοχές με ειδικό δικαίωμα ψήφου του Mασκ γνωστές ως μετοχές Κατηγορίας Β, έχουν 10 ψήφους η καθεμία. Οι 5,5 δισεκατομμύρια μετοχές Κατηγορίας Β που κατέχει — το 94% του συνόλου των μετοχών Κατηγορίας Β της SpaceX — του δίνουν ουσιαστικά τον έλεγχο του 85% της εταιρείας.

Με τόσο μεγάλο έλεγχο επί της SpaceX, καθώς και με τη συμμετοχή του στην Tesla (μερίδιο περίπου 20%), ο Mασκ θα διαπραγματευόταν ουσιαστικά με τον εαυτό του και θα μπορούσε να προσφέρει ευνοϊκούς όρους, έτσι ώστε να ελέγχει την συγχωνευμένη οντότητα με την ίδια σφιχτή λαβή που έχει επί της SpaceX.

Ευτυχώς για τους επενδυτές της Tesla, θα έχουν ακόμα τη δυνατότητα να ψηφίσουν για μια τέτοια συγχώνευση. Ο Μασκ κατέχει μεγάλο μερίδιο στην Tesla, αλλά όχι πλειοψηφικό. Οι μέτοχοι θα μπορούσαν να απορρίψουν τη συγχώνευση αν δεν τους αρέσουν οι όροι. Το αν αυτή η ψηφοφορία θα λειτουργήσει ως ουσιαστικός έλεγχος εξαρτάται από το πόσο πολύ επιθυμούν οι μέτοχοι της Tesla να αποκτήσουν μερίδιο στη SpaceX.

«Ο ισολογισμός της SpaceX σημαίνει ότι οποιαδήποτε συγχώνευση θα είναι μια συναλλαγή με μετοχές», δήλωσε στο Yahoo Finance ο Michael Ewens της Columbia Business School, ειδικός σε θέματα εταιρικής χρηματοδότησης και ιδιωτικών κεφαλαίων. «Αν ήταν μετρητά, οι μέτοχοι της Tesla θα είχαν πολύ λιγότερα να ανησυχούν».

Και οι συναλλαγές με μετοχές φέρουν το δικό τους βάρος όταν ο Mασκ βρίσκεται και στις δύο πλευρές του τραπεζιού.

Προβληματικό ιστορικό

Το ιστορικό του Mασκ όσον αφορά τη συγχώνευση εταιρειών που του ανήκουν είναι κάπως προβληματικό. Ο Fred Lambert του Electrek, μακροχρόνιος παρατηρητής του Mασκ και πρώην μέτοχος της Tesla, δήλωσε ότι αυτές οι συναλλαγές έχουν ουσιαστικά σχεδιαστεί από τον ίδιο τον Mασκ.

Πρώτα ήρθε η διάσωση της SolarCity, μιας εταιρείας κατασκευής και εγκατάστασης ηλιακών πάνελ της οποίας ο Μασκ ήταν πρόεδρος (και στην οποία τα ξαδέλφια του κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις). Η χρεοκοπημένη επιχείρηση εξαγοράστηκε από την Tesla έναντι 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της Tesla, κάτι που ουσιαστικά ισοδυναμούσε με διάσωση της εταιρείας. Αν και η Tesla εξακολουθεί να πωλεί ηλιακά πάνελ, η δραστηριότητα αυτή έχει ουσιαστικά σταματήσει, σύμφωνα με το Electrek.

Το πιο προφανές παράδειγμα είναι ίσως το Twitter (τώρα X.com). Ο Mασκ πλήρωσε το εξωφρενικό ποσό των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία, όταν αναγκάστηκε να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσω δικαστικής διαδικασίας. Η διοίκησή του και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του στον ιστότοπο κατέστρεψαν τα διαφημιστικά έσοδα και την αξία της εταιρείας. Ωστόσο, ο Mασκ έβαλε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, να εξαγοράσει την X έναντι 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, διασώζοντας και πάλι τον Mασκ και άλλους επενδυτές της X εις βάρος των επενδυτών της xAI.

Μην λυπάστε όμως πολύ τους επενδυτές της xAI. Η SpaceX εξαγόρασε στη συνέχεια την xAI, με τον Mασκ να ισχυρίζεται ότι οι δύο εταιρείες έπρεπε να συγχωνευθούν για να επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Η συμφωνία αποτίμησε την xAI στο τεράστιο ύψος των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η SpaceX αποτιμήθηκε στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ήταν άλλη μια τεράστια αποζημίωση για τους επενδυτές της xAI, συμπεριλαμβανομένου του Mασκ, με τη χρήση των κερδοφόρων και περιζήτητων μετοχών της SpaceX ως πληρωμή.

Μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του Μασκ

Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι μέτοχοι ίσως επιθυμούν μια μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του Μασκ.

«Οι μέτοχοι της Tesla ίσως προτιμούν μια συγχώνευση, διότι έτσι η προσοχή του Μασκ δεν θα μοιραζόταν μεταξύ δύο εταιρειών. Δεν θα χρειαζόταν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο να κατανέμει πόρους μεταξύ των δύο», δήλωσε στο Yahoo Finance η Αν Λίπτον, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και ειδική σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. «Θα έχαναν τον έλεγχό τους, αλλά οι επενδυτές στις εταιρείες του Μασκ δεν φαίνεται να το εκτιμούν και τόσο πολύ».

Έτσι, ενώ ένας Musk που επικεντρώνεται σε ένα πράγμα μπορεί να είναι θετικό, μπορεί επίσης να έχει υψηλό κόστος: τη διάλυση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό θα σήμαινε ότι οι υπάρχοντες μέτοχοι της Tesla θα έβλεπαν το πραγματικό μέγεθος της συμμετοχής τους να συρρικνώνεται.

«Η διάλυση είναι ένα ζήτημα. Αν η SpaceX εξαγοράσει την Tesla με αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο, είναι πιθανό το πακέτο αμοιβών του Musk στην Tesla να του δώσει δικαίωμα σε ακόμη περισσότερες μετοχές της Tesla (οι οποίες θα γίνουν μετοχές της SpaceX σε περίπτωση συγχώνευσης)», πρόσθεσε η Lipton.

Οι μετοχές της Tesla θα μετατραπούν τότε σε μετοχές της SpaceX με βάση την αναλογία συγχώνευσης, πράγμα που σημαίνει ότι το μερίδιο των απλών μετόχων της Tesla στην ενοποιημένη οντότητα θα συρρικνωθεί.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο Μασκ θα ήθελε μια συγχωνευμένη οντότητα, δεδομένων των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει με ορισμένους μετόχους της Tesla.

Οι αγωγές και οι δίκες των μετόχων της Tesla σχετικά με την αμοιβή του θα αποτελούσαν ουσιαστικά παρελθόν, καθώς οι κανόνες διακυβέρνησης της SpaceX θα παραμείνουν σε ισχύ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η SpaceX δεν απαιτεί ανεξάρτητους διευθυντές ούτε χρειάζεται ανεξάρτητους διευθυντές για τον καθορισμό των αμοιβών, και οποιαδήποτε ζητήματα ενδέχεται να έχουν οι μέτοχοι πρέπει να επιλύονται μέσω διαιτησίας, κάτι που, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πλεονεκτικό για το μέρος που ζητά τη διαιτησία.

«Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι εδώ είναι μια πιο περίπλοκη εταιρεία με μεγαλύτερο έλεγχο από τον Mασκ, μεγαλύτερη έκθεση σε συνδεδεμένα μέρη, ασθενέστερους μηχανισμούς αντίδρασης για τους μετόχους μειοψηφίας και εξάρτηση από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της SpaceX εκτός της Tesla», πρόσθεσε ο Ewens από το Columbia. «Τούτου λεχθέντος, οι δομές διακυβέρνησης στη SpaceX είναι παρόμοιες με αυτές της Tesla: ο Έλον Μασκ έχει τον έλεγχο. Οι μέτοχοι της Tesla έχουν ήδη αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία.»

Στο παρόν, μια πιθανή συγχώνευση SpaceX-Tesla θα χρησιμοποιούσε ουσιαστικά τις περιζήτητες και υψηλής αξίας μετοχές της SpaceX για να αγοράσει την Tesla, μια κερδοφόρα εταιρεία που όμως ενδέχεται να βρίσκεται σε πτωτική πορεία καθώς οι πωλήσεις των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων έχουν σταματήσει.

«Ο [Μασκ] έχει συνηθίσει να συγχωνεύει μια αδύναμη εταιρεία με μια ισχυρότερη», δήλωσε ο Λίπτον. «Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο πίσω από τη συγχώνευση Tesla/SpaceX· ωστόσο, μπορεί να αποτελεί περισσότερο έναν τρόπο να εδραιώσει τον έλεγχο της Tesla και να αποφύγει το κόστος που συνεπάγεται η διαχείριση δύο εισηγμένων εταιρειών.»

Φυσικά, ούτε τα χρήματα είναι άσχετα. Ο Mασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αναμένεται να γίνει τρισεκατομμυριούχος αν επιτευχθεί μια συγκεκριμένη αποτίμηση της SpaceX.

Το ερώτημα είναι αν θα ωφεληθούν και οι μέτοχοι της Tesla. Και αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με αυτό, οι μέτοχοι της Tesla ίσως χρειαστεί να πουλήσουν τώρα.

«Οι μέτοχοι της Tesla που έχουν ανησυχίες σχετικά με τη συγχώνευση θα δυσκολευτούν να αποχωρήσουν μετά τη συγχώνευση, αν αυτή πραγματοποιηθεί κοντά στην ημερομηνία της δημόσιας προσφοράς», προειδοποίησε ο Ewens από το Columbia. «Μπορεί να κληρονομήσουν την περίοδο κλειδώματος, ή ακόμα και χωρίς κλειδώματα, να αντιμετωπίσουν πτώση της τιμής της μετοχής της SpaceX μετά από μια απότομη άνοδο την ημέρα της δημόσιας προσφοράς (βλ. την δημόσια προσφορά του Facebook). Όλα εξαρτώνται από το νόμισμα της συναλλαγής και το πόσο εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά».

Πηγή: OT.gr