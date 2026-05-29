Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος πόλο γυναικών
Ο ΝΟ Βουλιαγμένης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (29/5, 17:00) για τον δεύτερο τελικό της Waterpolo League Γυναικών.
«Πράξη» δεύτερη στους τελικούς των playoffs του πρωταθλήματος για Βουλιαγμένη και Ολυμπιακό. Την Παρασκευή (29/5, 17:00 / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) το απόγευμα, ο ΝΟΒ φιλοξενεί τις «ερυθρόλευκες» στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League, με τις γηπεδούχες να στοχεύουν στην ισοφάριση και τις φιλοξενούμενες στο 2-0 που θα τις φέρει σε θέση… match point για την κατάκτηση του τίτλου, αφού ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες.
Το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων ήταν συγκλονιστικό, όπως αναμενόταν, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0 στα πέναλτι με 15-13, μετά το 11-11 της κανονικής διάρκειας του αγώνα και την ανατροπή του σκορ από το 9-5 υπέρ του ΝΟΒ.
Οι «ερυθρόλευκες» άλλωστε τρέχουν ένα σερί 14 νικών σε όλες τις διοργανώσεις και φυσικά θέλουν να το επεκτείνουν, κατακτώντας εν τέλει τον τίτλο πριν πάνε στη Μάλτα για να διεκδικήσουν και το Champions League στο Final Four.
Σημειώνεται ότι μέσα στην τρέχουσα σεζόν, ο Ολυμπιακός έχει ήδη νικήσει τρεις φορές τη Βουλιαγμένη. Μία στον πρώτο τελικό και δύο στην κανονική διάρκεια, με 13-9 στον Πειραιά και 12-10 στον Λαιμό.
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος πόλο γυναικών
