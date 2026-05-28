To ΝΒΑ περνά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζει επανάσταση στη διαιτησία
Μπάσκετ 28 Μαΐου 2026, 13:05

Αυτόματες αποφάσεις μέσω AI, τέλος στα αμφισβητούμενα replay και νέα εποχή για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο

Γιώργος Μαζιάς
Η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διευθύνονται οι αγώνες στο ΝΒΑ, καθώς ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, αποκάλυψε ότι η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση σχεδιάζει να εισαγάγει αυτοματοποιημένα συστήματα διαιτησίας για τις αντικειμενικές φάσεις των αγώνων.

Σε μια δήλωση που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό, ο Σίλβερ εξήγησε πως το ΝΒΑ επιδιώκει να εφαρμόσει ένα μοντέλο αντίστοιχο με το «hawk-eye» που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στο τένις, όπου οι αποφάσεις για το αν η μπάλα πάτησε γραμμή ή όχι λαμβάνονται άμεσα μέσω τεχνολογίας και όχι από ανθρώπινη κρίση.

Σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της λίγκας, το νέο σύστημα θα βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο καμερών υψηλής ακρίβειας τοποθετημένων περιμετρικά του γηπέδου, σε συνδυασμό με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που θα επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις της μπάλας και των παικτών. Στόχος είναι να αφαιρεθούν από τους διαιτητές όλες οι καθαρά αντικειμενικές αποφάσεις, όπως το αν η μπάλα βγήκε εκτός ορίων, αν ένας παίκτης πάτησε γραμμή ή αν υπήρξε παράβαση χρόνου.
Ο Σίλβερ υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο οι διαιτητές θα μπορούν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις πιο δύσκολες και υποκειμενικές φάσεις, όπως τα φάουλ επαφής, οι αντιαθλητικές συμπεριφορές ή οι περιπτώσεις όπου απαιτείται ανθρώπινη αξιολόγηση της πρόθεσης και της έντασης ενός μαρκαρίσματος.

Η μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ακρίβεια των αποφάσεων. Το ΝΒΑ επιδιώκει παράλληλα να επιταχύνει τη ροή των αγώνων, περιορίζοντας δραστικά τις διακοπές για video review και τα πολυσυζητημένα «challenge» των προπονητών. Σήμερα, αρκετά παιχνίδια διακόπτονται επανειλημμένα για επανεξέταση φάσεων μέσω replay, κάτι που έχει προκαλέσει παράπονα τόσο από φιλάθλους όσο και από τηλεοπτικά δίκτυα για τη μείωση του ρυθμού και της θεαματικότητας.

Με την αυτοματοποιημένη τεχνολογία, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτείται διακοπή του αγώνα. Η φιλοσοφία της λίγκας είναι ότι το παιχνίδι θα συνεχίζεται φυσικά, με ελάχιστες παρεμβάσεις και με μεγαλύτερη αξιοπιστία στις κρίσιμες στιγμές.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική του ΝΒΑ να αξιοποιήσει την τεχνολογία σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του πρωταθλήματος. Τα τελευταία χρόνια η λίγκα έχει επενδύσει σημαντικά σε analytics, βιομετρικά δεδομένα, προηγμένα στατιστικά και ψηφιακές εφαρμογές παρακολούθησης απόδοσης παικτών, ενώ θεωρείται από τις πιο τεχνολογικά καινοτόμες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο.

Παρά τα πλεονεκτήματα, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Πολλοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο η υπερβολική αυτοματοποίηση μπορεί να αλλοιώσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του αθλητισμού, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα φέρει την τελική ευθύνη σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος ή λανθασμένης επεξεργασίας δεδομένων από το σύστημα.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της αποδοχής από τους ίδιους τους διαιτητές, οι οποίοι βλέπουν σταδιακά μέρος του ρόλου τους να περιορίζεται. Ωστόσο, κύκλοι του ΝΒΑ υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά να λειτουργήσει υποστηρικτικά, μειώνοντας τα λάθη και ενισχύοντας τη δικαιοσύνη του παιχνιδιού.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η νέα τεχνολογία θα δοκιμαστεί αρχικά σε Summer League ή σε αγώνες της G-League, πριν εφαρμοστεί πλήρως στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ. Η λίγκα έχει άλλωστε παράδοση στο να χρησιμοποιεί τις αναπτυξιακές διοργανώσεις ως «εργαστήρια» δοκιμών για νέους κανονισμούς και τεχνολογίες.

Αν το εγχείρημα πετύχει, το ΝΒΑ ενδέχεται να αποτελέσει ξανά παγκόσμιο οδηγό για τον αθλητισμό, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες μεγάλες λίγκες ώστε να ενσωματώσουν πιο ενεργά την τεχνητή νοημοσύνη στη διαιτησία. Η μετάβαση σε μια νέα εποχή μοιάζει πλέον αναπόφευκτη και το μόνο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα αλλάξει οριστικά ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούμε και κατανοούμε το επαγγελματικό μπάσκετ.

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

