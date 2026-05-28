Γεροβασίλη: Η κυβέρνηση επιχειρεί να «σβήσει» τα ίχνη της από το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαφανίσει κάθε ίχνος από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο των υποκλοπών έκανε λόγο η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της, «μετά το δικαστικό μπλόκο που επιχείρησε ο εμπλεκόμενος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας και μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, αντισυνταγματικά και παράνομα να εμποδίσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που πρότεινε η αντιπολίτευση» η κυβέρνηση παραβαίνει για μια ακόμα φορά το νόμο.

«Σήμερα, η ΝΔ, υπερψηφίζει, σε άσχετο νομοσχέδιο, άρθρο για να μεταταχθούν στην ΕΥΠ και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις και ‘κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου’, όλοι οι αποσπασμένοι που η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει στην ΕΥΠ μέχρι σήμερα» υπογράμμισε η Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπερασπίστηκε τη σχετική ρύθμιση, λέγοντας «δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΥΠ».

«Πώς εννοεί την ‘ασφάλεια’ και πώς εννοεί την ΕΥΠ, όμως, ο κ. Σκέρτσος;» αναρωτήθηκε η κυρία Γεροβασίλη, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι προφανής: «Ο διαρκής έλεγχος της ΕΥΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει ούτε και αφού η ΝΔ χάσει την εξουσία» κατέληξε.