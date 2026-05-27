Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε θα αναρτηθεί το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα του
Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι το λάβαρο για τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο θα αναρτηθεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά.
- Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
- Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στο Ασπρόχωμα
- Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
- Γιορτή σήμερα 28 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ (28/5, 20:15) για τη ημιτελικά της Stoiximan GBL στην πρώτη του αναμέτρηση μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του.
Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και επίσημα (γιατί ήταν γνωστό) πως πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού απέναντι στην Ένωση θα γίνει η αποκάλυψη του λαβάρου για το τρόπαιο της Euroleague.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!
Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.
Πριν από το τζάμπολ και… παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, αλλά και για να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τελικό».
Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!
Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.
Πριν από το τζάμπολ και… παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα… pic.twitter.com/uONkzCAd9o
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 27, 2026
- Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά της χάρισε το Conference League! (vid)
- Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
- Ο Ματετά έκανε το 1-0 για την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League (vid)
- Η Μπαρτσελόνα παίρνει τον Άντονι Γκόρντον – Τι ποσό θα δώσει στη Νιούκαστλ (pics)
- Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο
- Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν.: Μεγάλη ανατροπή και 1-0 στους τελικούς
- Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία γιατί έχει τον Γιαμάλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις