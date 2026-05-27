Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27 Μαΐου 2026, 13:15

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Δήμος Μπουλούκος
Μετά από μία αποτυχημένη χρονιά, ο Παναθηναϊκός εμπιστεύεται τον νεαρό Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ για να επαναφέρει το σύλλογο σε τροχιά τίτλων και κυρίως να δημιουργήσει μία αξιόμαχη ομάδα που θα να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο.

Κι αν η επιλογή του, λόγω της νεαρής ηλικίας και της έλλειψης εμπειρίας εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο, είναι δεδομένο ότι ο Νίστρουπ είναι ένας από τους πιο αξιόλογους νέους προπονητές του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου. Ευφυής, τακτικά ευέλικτος και με βαθιά σύνδεση με την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, ο Δανός τεχνικός έχει δημιουργήσει τη φήμη ενός προπονητή που μπορεί να συνδυάζει το σύγχρονο επιθετικό ποδόσφαιρο με ισχυρή οργάνωση και πειθαρχία. Η δουλειά του στην Κοπεγχάγη είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, ιδιαίτερα μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της ομάδας τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο UEFA Champions League.

Προπονητής πριν… γίνει ποδοσφαιριστής

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1988 στη Δανία, ο Νίστρουπ άρχισε να παίζει μπάλα από μικρός.  Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός στον αστράγαλο επηρέασε καθοριστικά την καριέρα του και τον ανάγκασε, στα 23, να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση. Αντί όμως να απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο, στράφηκε στην προπονητική σε πολύ νεαρή ηλικία — μια επιλογή που τελικά καθόρισε τη ζωή του.

Η προπονητική του εξέλιξη ξεκίνησε μέσα από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης το 2013. Εργάστηκε αρχικά ως βοηθός προπονητή και στη συνέχεια ανέλαβε την ομάδα U17, όπου ξεχώρισε για την ικανότητά του να αναπτύσσει νεαρούς παίκτες και να εφαρμόζει μια σύγχρονη ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Τη σεζόν 2015-16 η ομάδα U17 κατέκτησε το πρωτάθλημα Δανίας αήττητη, ένα επίτευγμα που ανέβασε σημαντικά το κύρος του μέσα στον σύλλογο.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του σε επίπεδο ανδρικών ομάδων ήρθε στη Βίμποργκ, όπου ανέλαβε πρώτος προπονητής το 2019. Εκεί απέδειξε τις ηγετικές του ικανότητες, την τακτική του ευφυΐα και την ικανότητά του να δημιουργεί ανταγωνιστικές ομάδες με περιορισμένους πόρους. Η επιτυχία του ανάγκασε την Κοπεγχάγη να τον πάρει πίσω το 2021 ως βοηθός προπονητής πριν τελικά του εμπιστευτεί τη θέση του πρώτου προπονητή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι τίτλοι με την Κοπεγχάγη

Tα αποτελέσματα ήρθαν από την πρώτη χρονιά με την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022-23, κάτι που επαναλήφθηκε και τη σεζόν 2024-25. Αυτό, όμως, που τον ξεχώρισε ήταν η πορεία στο Champions League. Η Κοπεγχάγη εντυπωσίασε απέναντι σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια για το θάρρος και την οργάνωσή της. Παρατηρητές σε ολόκληρη την Ευρώπη θαύμασαν την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη νέων παικτών, την τακτική πειθαρχία και τη φιλοδοξία στο επιθετικό παιχνίδι. Tη σεζόν 2023-24 έφτασε ως τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, παίρνοντας τη δεύτερη θέση σε όμιλο, με Μπάγερν, Γαλατασαράι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η τακτική προσέγγιση του Νίστρουπ

Υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ, η Κοπεγχάγη εξελίχθηκε σε μια τακτικά προηγμένη ομάδα. Αμέσως πέρασε στους ποδοσφαιριστές του, την τακτική που θέλει με οργανωμένο παιχνίδι κατοχή, έντονη πίεση στον αντίπαλο και έξυπνη κίνηση ανάμεσα στις γραμμές. Συχνά χρησιμοποιεί σύστημα 4-3-3 στην ανάπτυξη, προσαρμόζοντας όμως τη διάταξη αμυντικά ανάλογα με τον αντίπαλο. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι η προσαρμοστικότητα ανάλογα με το παιχνίδι. Οι ομάδες του μπορούν να κυριαρχούν μέσω κατοχής στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά και να αμύνονται συμπαγώς και να χτυπούν με αντεπιθέσεις απέναντι σε ισχυρότερους ευρωπαϊκούς αντιπάλους.

Σε τακτικό επίπεδο, ο Νέεστρουπ δίνει τεράστια έμφαση στις υπεραριθμίες στον άξονα, στους γρήγορους συνδυασμούς πάσας και στην πίεση ψηλά στο γήπεδο. Όπως φάνηκε στην Κοπεγχάγη, ο Δανός κόουτς έδινε εντολές να ανεβαίνει ψηλά η αμυντική γραμμή και ξεκινά η πίεση στον αντίπαλο, αμέσως μόλις έχαναν οι παίκτες του τη μπάλα.

Πέρα από την τακτική, ο Νέεστρουπ θεωρείται ιδιαίτερα ικανός και στη διαχείριση αποδυτηρίων. Πολλοί ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι τον περιγράφουν ως ήρεμο, ευφυή και συναισθηματικά ισορροπημένο άνθρωπο. Στους κύκλους του ποδοσφαίρου της Δανίας, συχνά επαινούν την ικανότητά του να διαχειρίζεται προσωπικότητες και να διατηρεί ισχυρές σχέσεις με τους παίκτες του ακόμη και στις δύσκολες περιόδους. Αυτό, όμως, που κάνει πάντα, είναι να δίνει ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές και να τους εμπιστεύεται, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές.

Η κριτική στο παιχνίδι του

Φυσικά, όπως και κάθε φιλόδοξος προπονητής, έχει δεχθεί και κριτική. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι ομάδες του δυσκολεύονται απέναντι σε αντιπάλους με οργανωμένες άμυνες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αποδίδει καλύτερα όταν η ομάδα του παίζει ως αουτσάιντερ και δεν έχει το βάρος του φαβορί.

Παρόλα αυτά, σε ηλικία μόλις 38 ετών κι έχοντας συμπληρώσει ήδη 13 χρόνια στους πάγκους, ο Γιάκομπ Νίστρουπ θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα προπονητικά μυαλά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο συνδυασμός σύγχρονης τακτικής σκέψης, εξειδίκευσης στην ανάπτυξη νέων παικτών και ισχυρών ηγετικών χαρακτηριστικών τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για συλλόγους που θέλουν να χτίσουν μακροπρόθεσμα πρότζεκτ. Το θέμα βέβαια είναι, εάν έχει ο Παναθηναϊκός την υπομονή να περιμένει το χτίσιμο μιας νέας ομάδας , κάτι που φυσικά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγους μήνες, αλλά χρειάζεται βάθος χρόνου.

Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Business
Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Μια κόκκινη γραμμή…
Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Εσύ, μόνο εσύ!
Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.

ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

