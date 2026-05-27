Επίσημα τέλος από τη Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν (pic)
Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ στο τέλος της σεζόν, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι BC.
Παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα θα αποτελέσει στο τέλος της φετινής σεζόν ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως ενημέρωσε σχετικά ο σύλλογος.
Ο Καταλανός τεχνικός όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ντουμπάι, έχοντας ένα αρκετά υψηλό μπάτζετ που θα στοχεύσει ψηλά στη νέα σεζόν.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀
Xavi Pascual farà efectiva la seva clàusula de rescissió i deixarà de ser entrenador del Barça de bàsquet al final d’aquesta temporadahttps://t.co/9Brur89S8C
— Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2026
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ ενημέρωσε τον Σύλλογο ότι θα ασκήσει, στο τέλος της φετινής σεζόν, τη ρήτρα αποχώρησης του συμβολαίου του, το οποίο τον δέσμευε στον Σύλλογο έως το 2028.
Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής από την Γκάβα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, η οποία ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2025, όταν η ομάδα βρισκόταν σε δύσκολη αθλητική κατάσταση. Η Μπαρτσελόνα τον ευχαριστεί για το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον.
Όλα τα μέρη επικεντρώνονται πλέον στον κοινό στόχο της κατάκτησης του τίτλου της Λίγκας ACB.
Ο Σύλλογος θα συγκαλέσει σύντομα τα ΜΜΕ για συνέντευξη Τύπου που θα δώσει ο Τσάβι Πασκουάλ αύριο, Πέμπτη, στις 11.30 π.μ.».
