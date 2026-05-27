Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαΐου 2026, 16:13

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα», υποστηρίξει ο Κώστας Τσουκαλάς για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος», ήταν το πρώτο σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, μάλιστα, ο Κώστας Τσουκαλάς, «ακόμη και η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι», για να συμπεράνει πως «εδώ έχουμε και μία πολιτική τρικυμία. Από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ».

Στο ίδιο πλαίσιο, παρατήρησε πως «ο συντάκτης του μανιφέστου παραδέχεται ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του κ. Τσίπρα η δεξιά» και εκτίμησε πως «υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς εκφράζει το νέο κόμμα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημείωσε πως «εδώ και έναν μήνα ακούμε για δημοσκοπήσεις, των οποίων μάλιστα προαναγγέλλεται και το εύρημα», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «με τόση διαφήμιση θα περίμενε κανείς να έχει αυτοδυναμία ο κ. Τσίπρας».

«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής  ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα. Στη διακήρυξη λέγονται σε πολλά σημεία όσα ήδη λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με λιγότερες γωνίες γιατί δεν επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα», υποστήριξε και προσέθεσε: «Πιο πολύ μου μοιάζει σαν ένα προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κ. Τσίπρα – με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση  – παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία».

Αναφερόμενος στις συζητήσεις περί συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια, «τα οποία αποκλείει άλλωστε και το ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα», όπως είπε, επισημαίνοντας πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια για χαμένη ψήφο ή για ψήφο που κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας».

«Ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να κάνει καθαρές επιλογές. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη – που δεν θα είναι – θα αναγκαστεί να κυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου», επανέλαβε και αντιπαρέβαλε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο που στηρίζει την κοινωνία, βάζει στο επίκεντρο την εργασία, τα funds, τις απευθείας αναθέσεις και τη σύγκρουση με τα καρτέλ».

«Ποιοι έδωσαν τη μάχη με τα καρτέλ και στάθηκαν απέναντι στο καθεστώς αποκαλύπτοντας σκάνδαλα; Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ήταν άλλοι που παρέμειναν άφωνοι τόσα χρόνια», σημείωσε με νόημα.

Ο Κώστας Τσουκαλάς στήριξε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ως «ένα ιδιωτικό κόμμα», τονίζοντας ότι «ιδρύεται χωρίς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με τάση απομάκρυνσής τους από το νέο εγχείρημα. Από το 2023 και μετά είδαμε τρεις διασπάσεις που φαίνεται ότι έγιναν με τις ευλογίες του. Δεν μοιάζει με πολιτικό που μπορεί να δημιουργήσει ένα ενωτικό ρεύμα», ισχυρίσθηκε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ακόμη ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι υποδοχέας ψήφων από την αριστερά, το κέντρο αλλά και από κεντροδεξιούς πολίτες που δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Γεωργιάδη. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κώστα Καραμανλή δεν έχει καμία σχέση με την τοξικότητα, τον ακροδεξιό λόγο και την ακραία νεοφιλελεύθερη λογική που βλέπουμε σήμερα», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι εκείνος θα καλύψει το κενό και θα κάνει όσα δεν κατάφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8% και το πήγε στο 15%, αποκαλύπτοντας παράλληλα όλα τα μεγάλα σκάνδαλα και διαμορφώνοντας προτάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα».

«Μπορεί να παρουσιάζεται τώρα ως λύση ένας πρώην πρωθυπουργός που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων δεκαετιών απέναντι σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

«Εμμονή Γεωργιάδη με τον Ανδρουλάκη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Τσουκαλάς απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «εμμονή με τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Ο κ. Γεωργιάδης εδώ και δύο χρόνια ασχολείται συστηματικά με το να καθυβρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όπως θα φανεί και στο δικόγραφο της μήνυσης, όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι ψέματα. Από τα ποσά που ανέφερε μέχρι τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακόμη και η επιλογή έγινε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας», όπως είπε.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ως πολιτικό σύστημα στον κ. Γεωργιάδη να περιφέρει τον ιό της λάσπης και να μολύνει την πολιτική ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά, αφού παρακολούθησε ένα βίντεο-απάντηση του υπουργού Υγείας και πρόσθεσε: «Ονομάζει, προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για τα χρήματα και για ‘μαϊμού’ διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική; Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα είπε ότι τα μισθώματα που έπαιρνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, των χιλίων ευρώ, τα έβγαζε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ψέμα και θα αποδειχθεί και από τα στοιχεία που προσκομίζονται. Και το ότι έκανε λόγο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, αυτό συνιστά συκοφαντία».

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, υπογράμμισε ότι «ηθικό δεν είναι να συκοφαντείς και να λες ψέματα», ενώ χαρακτήρισε απολύτως νόμιμη «μία μισθωτική σχέση που είχε η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη πριν ακόμη εκείνος γίνει πολιτικός».

«Σημαντική η αναφορά Καραμανλή στις παράνομες επισυνδέσεις»

Σχολιάζοντας, τέλος, την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου των Φίλη και Αρβανιτόπουλου, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «είχε ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του στις παράνομες επισυνδέσεις που μοιάζουν νόμιμες».

«Όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν φυσικοί φάκελοι για τις εγκρίσεις των επισυνδέσεων, καταρρέει όλο το αφήγημα περί νομιμότητας. Ο κ. Καραμανλής ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί πως η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για παράνομες επισυνδέσεις», υπογράμμισε.

«Η πολιτική των ‘ήρεμων νερών’ έχει αποτύχει»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μίλησε και για τα ελληνοτουρκικά, εποισημαίνοντας πως «η πολιτική των ‘ήρεμων νερών’ έχει αποτύχει. Όσο η κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτική κατευνασμού, η Τουρκία ενίσχυε το αφήγημα της ‘γαλάζιας πατρίδας’».

«Δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία την ίδια στιγμή κάνει με την Τουρκία δουλειές, ενώ η Τουρκία εποφθαλμιά το μισό Αιγαίο. Αυτό το έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από όταν ήταν στην Ευρωβουλή και ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», τόνισε και προσέθεσε πως «οι κινήσεις, όπως ήταν ο δισταγμός να ποντίσουμε το καλώδιο, που φαίνονται ότι είναι στα πλαίσια του κατευνασμού νομίζω δεν δίνουν σωστό σήμα ούτε προς την Τουρκία, αλλά ούτε και προς τους εταίρους μας. Αν εμείς δεν δείχνουμε ότι είναι σημαντικά για εμάς τα συμφέροντά μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα».

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Πολιτική 27.05.26

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση

«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27.05.26

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»

Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά
in Confidential 27.05.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά

Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

ΕΛΑΣ: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛΑΣ: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛΑΣ

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 27.05.26

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγγρού τις επόμενες μέρες – Τα μέτρα της Τροχαίας
Ταλαιπωρία λόγω έργων 27.05.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγγρού τις επόμενες μέρες – Τα μέτρα της Τροχαίας

Λόγω εργασιών, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας τις επόμενες ημέρες. Στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου και στη λεωφόρο Συγγρού 2 και 3 Ιουνίου.

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας.

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four
Euroleague 27.05.26

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four

Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Euroleague, ενώ χρηματική ποινή 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια.

Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν
Σε αδιέξοδο 27.05.26

Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν

Τι στάση κρατούν οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - «Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί» - Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για το ζήτημα του Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
Δείτε αναλυτικά 27.05.26

Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού

Τι μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για το «μνημόνιο κατανόησης» Τεχεράνης και Ουάσινγκτον - «Διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν» - Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 27.05.26

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ευρωπαίοι εισαγγελείς 27.05.26

Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκη

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

