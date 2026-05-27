Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά

Eμπιστευτικά
 27 Μαΐου 2026, 08:00

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά

Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είχαμε τα γεννητούρια του νέου κόμματος χθες και το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άρδην. Με τούτα και με εκείνα μέσα σε μία εβδομάδα η πολιτική παλέτα εμπλουτίστηκε με δύο νέα κόμματα που ήδη στις πρώτες δημοσκοπήσεις παίζουν γερά. Αυτό αγαπημένοι μου σημαίνει πως το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει σιγά, σιγά. Εγώ σκέφτομαι πάλι τα κανάλια που θα πρέπει να προσθέσουν καρέκλες στα πάνελ τους, μιας και οι υπάρχουσες δεν θα φτάνουν! Μαθαίνω πάντως ότι στο Μαξίμου αρχίζουν να προβληματίζονται από τις δημοσκοπήσεις και ειδικά τις κρυφές καθώς τα νέα για τη γαλάζια παράταξη δεν είναι καλά…

Η ελπίδα επιστρέφει

Με μία μικρή … ανορθογραφία ο στίχος «ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;» ταιριάζει στην περίσταση. Νομίζω ότι χθες το βράδυ ο κ. Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο … διαχρονικό ερώτημα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου! Στο Θησείο σε μία συγκέντρωση – σαφώς μεγαλύτερη από τα δεδομένα του συγκεκριμένου χώρου – ο ιδρυτής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με μία – οφείλω να ομολογήσω – σκληρή ομιλία, έδωσε ένα σαφές περίγραμμα των πολιτικών του … προθέσεων! Περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που βιώνει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας – στο οποίο απευθύνθηκε και προσπάθησε να του δώσει ελπίδα και να το αποτρέψει – ενδεχομένως από την αποχή!

Στους αποκλεισμένους…

Ηταν εξαιρετικά αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θυμίζοντας «τον βίο και την πολιτεία της» και δείχνοντας ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πρώτη θέση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Διαλύοντας έτσι και την σχετική «φιλολογία» για την μάχη της δεύτερης θέσης. Και φυσικά ήταν απαξιωτικός απέναντι και στο ΠΑΣΟΚ. Ηταν σύντομη, αλλά σφοδρή η επίθεση απέναντι του. Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά τα δάνεια που – μαζί με τη Νέα Δημοκρατία οφείλουν και την εξάρτηση που έχουν από τις τράπεζες! Απευθύνθηκε στο «κάτω μέρος» της κοινωνίας που βρίσκεται «στην απ΄ έξω». Και στην ομιλία του βρήκα τουλάχιστον δύο «επιρροές» από τον Γιάννη Ρίτσο!

Εκαναν τον αδιάφορο

Επί μέρες, λοιπόν, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου διέρρεε απαξιωτικές αναφορές για τη νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Ολο το σύστημα σαν … «ντουντούκα» ένα πράγμα! Χθες όμως, την ημέρα που ο κ. Τσίπρας έκανε την ομιλία του στο Θησείο και τις ανακοινώσεις του, το πήραν αλλιώς! Ας τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο για να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών – και παράλληλα έκανε λόγο για «πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα» – και να μοιράσει νέα pass.

Το μισό υπουργικό συμβούλιο «εν χορώ»

Εν συνεχεία, έκαναν δηλώσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης – σχετικά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την … ΔΕΗ! – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, που επαναλαμβάνει ως … κασέτα όσα έλεγαν πριν από δέκα χρόνια, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Νίκη Κεραμέως σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, ο άτυπος υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τάσος Χατζηβασιλείου σχετικά με την Τουρκία και ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος σχετικά με την συνέπεια λόγων και έργων. Σκεφτείτε να τους … ενδιέφερε κιόλας τι θα έκαναν! Κι η πλάκα είναι πως οι «κυβερνητικές πηγές» μετά από την ομιλία του κ. Τσίπρα μιλούσαν για … «τοξικό λόγο»! Θα το συνηθίσουν….

«Πυρά» από τον κ. Καραμανλή

Και δεν είναι μόνο αυτό. Χθες μιλούσε και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης – για το βιβλίο των κκ Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Καραμανλής – παρόντων των κκ Ευάγγελου Μειμαράκη και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ των άλλων – ο πρώην πρωθυπουργός ήταν καταπέλτης! Τόνισε μεταξύ των άλλων ότι «όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η Δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται». Δηλαδή για το κάνω πιο … λιανά, ο κ. Καραμανλής σχετικά με τα κεντρικά θέματα της συγκυρίας, τοποθετήθηκε και για τις υποκλοπές, αλλά και τα … δρώμενα στη Δικαιοσύνη, που είναι δηλωτικά μιας κατάστασης που έχει πλέον … κακοφορμίσει!

Το ΠΑΣΟΚ σε παραζάλη

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι «τσιτωμένοι» σαν τις … γάτες! Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ φρόντισε προκαταβολικά να «την πέσει» στον κ. Τσίπρα – μπορεί να είδε … όνειρο! Η απάντηση όμως δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό … savoir vivre. Ηταν μετωπική και δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνειών! Επειδή τα … παλιά χρόνια το ΠΑΣΟΚ ήταν μέρος του «αντισυριζέικου κινήματος» φαίνεται πως αποφάσισε να «παπαγαλίσει» την σημερινή κριτική της Νέας δημοκρατίας. Και να επαναλάβει τα όσα έλεγε τότε. Και πήρε την απάντηση! Προβλέπω ότι οι σχέσεις της Λεωφόρου Αμαλίας με την Χαριλάου Τρικούπη θα … «δοκιμαστούν» πολύ έως πάρα πολύ στο επόμενο διάστημα. Δεν γνωρίζω τι «αναχώματα» διαθέτει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης και πως θα διαχειριστεί τις «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ – o κ. Μητσοτάκης έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για αντιθεσμική συμπεριφορά, διότι ψήφισε παρών στη Βουλή για την τρίτη θητεία του κ. Γιάννη Στουρνάρα στη Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι θέμα χρόνου οι «δύο ψυχές» να αρχίσουν να συγκρούονται….

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει
in Confidential 26.05.26

Μάλλον προκαλεί φόβο στους αντιπάλους και δη της κυβέρνησης η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Ιστορία ωστόσο αποτελεί σύνολο και όχι απόσπασμα. Ο λαός ξέρει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και ποιος την έβγαλε από τα Μνημόνια.

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Μίνα Μουστάκα
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Η έκτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη διεξήχθη στην -εκ νέου- ανακαινισμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις - Βολές του Θέμη Σοφού στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη - Ένταση σε δύο διαφορετικές στιγμές από συγγενείς θυμάτων

Πάνος Τσίκαλας
Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Το μικρό παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο νερό - Το άψυχο σώμα του εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό - Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην ανακρίτρια για την άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και κατάργηση των playoffs και playouts δεν ψηφίστηκε στο ΔΣ της Super League κι έτσι το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το υπάρχον φορμάτ.

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

