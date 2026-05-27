Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είχαμε τα γεννητούρια του νέου κόμματος χθες και το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άρδην. Με τούτα και με εκείνα μέσα σε μία εβδομάδα η πολιτική παλέτα εμπλουτίστηκε με δύο νέα κόμματα που ήδη στις πρώτες δημοσκοπήσεις παίζουν γερά. Αυτό αγαπημένοι μου σημαίνει πως το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει σιγά, σιγά. Εγώ σκέφτομαι πάλι τα κανάλια που θα πρέπει να προσθέσουν καρέκλες στα πάνελ τους, μιας και οι υπάρχουσες δεν θα φτάνουν! Μαθαίνω πάντως ότι στο Μαξίμου αρχίζουν να προβληματίζονται από τις δημοσκοπήσεις και ειδικά τις κρυφές καθώς τα νέα για τη γαλάζια παράταξη δεν είναι καλά…

Η ελπίδα επιστρέφει

Με μία μικρή … ανορθογραφία ο στίχος «ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;» ταιριάζει στην περίσταση. Νομίζω ότι χθες το βράδυ ο κ. Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο … διαχρονικό ερώτημα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου! Στο Θησείο σε μία συγκέντρωση – σαφώς μεγαλύτερη από τα δεδομένα του συγκεκριμένου χώρου – ο ιδρυτής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με μία – οφείλω να ομολογήσω – σκληρή ομιλία, έδωσε ένα σαφές περίγραμμα των πολιτικών του … προθέσεων! Περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που βιώνει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας – στο οποίο απευθύνθηκε και προσπάθησε να του δώσει ελπίδα και να το αποτρέψει – ενδεχομένως από την αποχή!

Στους αποκλεισμένους…

Ηταν εξαιρετικά αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θυμίζοντας «τον βίο και την πολιτεία της» και δείχνοντας ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πρώτη θέση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Διαλύοντας έτσι και την σχετική «φιλολογία» για την μάχη της δεύτερης θέσης. Και φυσικά ήταν απαξιωτικός απέναντι και στο ΠΑΣΟΚ. Ηταν σύντομη, αλλά σφοδρή η επίθεση απέναντι του. Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά τα δάνεια που – μαζί με τη Νέα Δημοκρατία οφείλουν και την εξάρτηση που έχουν από τις τράπεζες! Απευθύνθηκε στο «κάτω μέρος» της κοινωνίας που βρίσκεται «στην απ΄ έξω». Και στην ομιλία του βρήκα τουλάχιστον δύο «επιρροές» από τον Γιάννη Ρίτσο!

Εκαναν τον αδιάφορο

Επί μέρες, λοιπόν, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου διέρρεε απαξιωτικές αναφορές για τη νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Ολο το σύστημα σαν … «ντουντούκα» ένα πράγμα! Χθες όμως, την ημέρα που ο κ. Τσίπρας έκανε την ομιλία του στο Θησείο και τις ανακοινώσεις του, το πήραν αλλιώς! Ας τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο για να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών – και παράλληλα έκανε λόγο για «πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα» – και να μοιράσει νέα pass.

Το μισό υπουργικό συμβούλιο «εν χορώ»

Εν συνεχεία, έκαναν δηλώσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης – σχετικά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την … ΔΕΗ! – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, που επαναλαμβάνει ως … κασέτα όσα έλεγαν πριν από δέκα χρόνια, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Νίκη Κεραμέως σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, ο άτυπος υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τάσος Χατζηβασιλείου σχετικά με την Τουρκία και ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος σχετικά με την συνέπεια λόγων και έργων. Σκεφτείτε να τους … ενδιέφερε κιόλας τι θα έκαναν! Κι η πλάκα είναι πως οι «κυβερνητικές πηγές» μετά από την ομιλία του κ. Τσίπρα μιλούσαν για … «τοξικό λόγο»! Θα το συνηθίσουν….

«Πυρά» από τον κ. Καραμανλή

Και δεν είναι μόνο αυτό. Χθες μιλούσε και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης – για το βιβλίο των κκ Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Καραμανλής – παρόντων των κκ Ευάγγελου Μειμαράκη και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ των άλλων – ο πρώην πρωθυπουργός ήταν καταπέλτης! Τόνισε μεταξύ των άλλων ότι «όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η Δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται». Δηλαδή για το κάνω πιο … λιανά, ο κ. Καραμανλής σχετικά με τα κεντρικά θέματα της συγκυρίας, τοποθετήθηκε και για τις υποκλοπές, αλλά και τα … δρώμενα στη Δικαιοσύνη, που είναι δηλωτικά μιας κατάστασης που έχει πλέον … κακοφορμίσει!

Το ΠΑΣΟΚ σε παραζάλη

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι «τσιτωμένοι» σαν τις … γάτες! Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ φρόντισε προκαταβολικά να «την πέσει» στον κ. Τσίπρα – μπορεί να είδε … όνειρο! Η απάντηση όμως δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό … savoir vivre. Ηταν μετωπική και δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνειών! Επειδή τα … παλιά χρόνια το ΠΑΣΟΚ ήταν μέρος του «αντισυριζέικου κινήματος» φαίνεται πως αποφάσισε να «παπαγαλίσει» την σημερινή κριτική της Νέας δημοκρατίας. Και να επαναλάβει τα όσα έλεγε τότε. Και πήρε την απάντηση! Προβλέπω ότι οι σχέσεις της Λεωφόρου Αμαλίας με την Χαριλάου Τρικούπη θα … «δοκιμαστούν» πολύ έως πάρα πολύ στο επόμενο διάστημα. Δεν γνωρίζω τι «αναχώματα» διαθέτει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης και πως θα διαχειριστεί τις «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ – o κ. Μητσοτάκης έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για αντιθεσμική συμπεριφορά, διότι ψήφισε παρών στη Βουλή για την τρίτη θητεία του κ. Γιάννη Στουρνάρα στη Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι θέμα χρόνου οι «δύο ψυχές» να αρχίσουν να συγκρούονται….