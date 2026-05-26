Akylas: Κυκλοφόρησε το video clip για το νέο τραγούδι του με τίτλο «Parto»
Στο video clip, ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μία γιαγιά και μαζί δημιουργούν έναν δικό τους μικρό κόσμο
Μετά την κυκλοφορία του debut album “Press Start”, που ήδη έχει γίνει viral στα streaming platforms και στα social media, ο Akylas παρουσιάζει τώρα το video clip για το τραγούδι “PARTO”! Ένα video γεμάτο συναίσθημα, ελευθερία και αυθεντικές στιγμές χαράς.
Στο video clip, ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μία γιαγιά και μαζί δημιουργούν έναν δικό τους μικρό κόσμο, μακριά από άγχος, πρέπει και καθημερινότητα. Παίζουν παιχνίδια, βλέπουν ταινία, γελάνε, χορεύουν και απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σαν παιδιά, αποδεικνύοντας πως η χαρά δεν έχει ηλικία.
Ο Akylas, με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει από το πρώτο του βήμα, δίνει στο “PARTO” μια διαφορετική διάσταση, πιο ανθρώπινη και cinematic, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το pop attitude του!
Την σκηνοθεσία υπογράφει Jim Georgantis και τα Vfx ο San Tierrez!
Το “PARTO” περιλαμβάνεται στο πρώτο album του Akyla, “Press Start”, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο hot pop releases της χρονιάς.
Δείτε τώρα το music video του “PARTO”:
Ακούστε εδώ ολόκληρο το album “Press Start”: https://akylas.lnk.to/PressStart
