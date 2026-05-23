Σταύρος Φλώρος: Γιατί δεν ολοκληρώθηκε το χειρουργείο του – Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Ο Σταύρος Φλώρος υποβάλλεται σε επεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των δύο άκρων του.

Ο πατέρας του μίλησε στο ΟPEN και τόνισε ότι ο γιος του υποβλήθηκε πρόσφατα σε μία πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο δεξί του πόδι, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει σύντομα ακόμη ένα χειρουργείο στη φτέρνα.

«Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε»

«Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

Οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους έντονους πόνους που έχει στο αριστερό του πόδι

«Στο αριστερό πόδι κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο πόνος, επειδή πονάει πολύ. Μας είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσουμε δέκα μέρες στο νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες αποκατάστασης. Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία. Οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι», πρόσθεσε.

«Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι. Αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση. Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του», είπε.

Σταύρος Φλώρος: Πώς είναι η ψυχολογία του

«Μας είπε σήμερα ότι τον βοηθάει πάρα πολύ η αγάπη του κόσμου και του δίνουν δύναμη τα μηνύματα που του στέλνουν, ώστε να περάσει τις δυσκολίες γιατί έχει πόνο.

Επίσης, έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, αλλά θα το παλέψει για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες όλου αυτού, για να μπορέσει να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται.

Πριν λίγο πήγαμε σε ένα εκκλησάκι εδώ κοντά για να προσευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον», είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.